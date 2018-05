BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e la reazione al fallimento del Governo Conte (28 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

28 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa di Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI E IL FALLIMENTO DEL GOVERNO CONTE

Inizio di settimana per la Borsa italiana con due dei più importanti mercati finanziari chiusi per festa. I mercati inglesi saranno chiusi per la festività della primavera, mentre gli Stati Uniti saranno chiusi per la festa della memoria. Gli unici dati macroeconomici della giornata rimangono circoscritti alla Francia: alle 12:00 il numero di persone in cerca di lavoro nel Paese. Il precedente dato era fermo a 3.436.000 di unità e si attende un dato poco differente. Alle 15:00 delle aste di titoli di Stato con scadenze a sei e dodici mesi: le attese sono per tassi negativi vicino allo 0,6%. Da monitorare anche la reazione dei mercati alle vicende politiche italiane, visto che non nascerà il Governo Conte.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dell'1,54% a quota 22.398 punti. La seduta a un certo punto aveva portato il Ftse Mib a flettere anche del 2,5%. Vendite su tutti i settori e in particolare su quelli bancario e delle utilities. Banco Bpm è stata la peggiore con una perdita di oltre sette punti percentuali. Male anche Fineco che ha perso il 4,16%, Intesa San Paolo che ha ceduto il 3,7% e Unicredit che è calata di tre punti percentuali. Enel è stata anche sospesa al ribasso quando si trovava a -5% e poi ha recuperato in chiusura con un passivo comunque pesante del 2,28%. A brillare solo gli industriali con Pirelli che ha fatto registrare un balzo di quasi due punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund in un attimo ha sfondato i 200 punti base, portandosi anche sopra i 215, per poi chiudere a 216. In netto rialzo anche il rendimento del Btp decennale pari ora al 2,47%.

