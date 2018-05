IMU E TASI 2018/ Scadenza e istruzioni per il pagamento della prima rata

Imu e Tasi 2018, scadenza e istruzioni per il pagamento della prima rata. Da verificare le aliquote che i comuni decideranno di applicare nei casi di agevolazione

28 maggio 2018 Bruno Zampetti

IMU E TASI 2018, SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA

Si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi e dell’Imu. Solitamente il versamento va fatto entro il 16 giugno, ma dato che tale giorno cade di sabato, la scadenza è per quest’anno spostata al 18 giugno. Il meccanismo di calcolo delle imposte è rimasto invariato, ma potrebbero esserci state delle variazioni per quel che riguarda le aliquote applicate dai singoli comuni, oltre che modifiche intervenute sugli immobili, come per esempio l’attribuzione di una nuova rendita catastale. Dunque la base imponibile resta sempre determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, cui poi applicare dei coefficienti moltiplicare che variano a seconda della categoria catastale dell’immobile. Dato che quella di giugno è la rata di acconto, una volta calcolata l’imposta mediante le aliquote applicate dai cui bisognerà versare il 50% dell’importo dovuto, rimandando al 17 dicembre (dato che il 16 è domenica) il saldo finale.

IMU E TASI 2018, LE ALIQUOTE DEI COMUNI

Va ricordato che anche per il 2018 è stato varato il blocco delle aliquote comunali. Tuttavia potrebbero essere variate quelle agevolate, che sono a discrezione delle singole amministrazioni. Dunque ci si potrebbe trovare nella condizione di non avere più diritto a un’aliquota agevolata di cui si è invece usufruito l’anno scorso oppure nella situazione opposta, cioè di rientrare in una nuova casistica di agevolazione. Sarà bene quindi verificare la delibera del comune in merito alle aliquote per avere contezza dell’aliquota di spettanza. Un caso certamente importante in cui dare un’occhiata approfondita alle aliquote comunali è quello relativo alla ripartizione dell’imposta tra proprietario e affittuario di un immobile, anche se da quando l’imposta non si paga più per la prima casa la ripartizione è stata accantonata in molti casi. Da ricordare che Tasi e Imu sono cosa diversa dalla Tari, l’imposta dovuta per lo smaltimento dei rifiuti.

