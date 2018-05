SPREAD OGGI, OLTRE 200 PUNTI/ Differenziale Btp-Bund alle stelle: colpa di Mattarella o di Lega-M5s?

Dopo aver aperto in calo fino a 190 punti base, lo spread torna a salire raggiungendo quota 230. Il caos politico sembra pesare molto sul differenziale tra Btp e Bund

28 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

SPREAD A 230 PUNTI PER IL CAOS POLITICO

Dopo aver aperto in calo fino a 190 punti base, lo spread torna a salire raggiungendo quota 220. Il fatto che il Governo Conte non si farà non del tutto tranquillizzato i mercati, soprattutto per l’incertezza su quello che accadrà ora. Vero è che Sergio Mattarella ha chiamato Carlo Cottarelli al Colle, ma resta da capire se l’ex commissario alla spending review avrà i numeri per riuscire a formare un governo. Sembra quasi scontata la sfiducia di Lega e Movimento 5 Stelle. E Matteo Salvini ha anche fatto sapere che è pronto a rompere l’alleanza con Silvio Berlusconi se Forza Italia dovesse invece votare la fiducia a un esecutivo guidato dal Professore. Il leader del Carroccio tra l’altro, questa mattina a Radio Capital, intervistato dalla trasmissione Circo Massimo, aveva detto che se lo spread era in calo forse ne saranno stati contenti “gli amici che decidono chi governa e chi non governa”. “A questo punto risparmiamo i soldi per far votare gli italiani e lasciamo decidere cinque persone fra Bruxelles, Berlino e Parigi”, ha aggiunto.

SPREAD, LE TENSIONI ANCHE PER LA SITUAZIONE IN SPAGNA

Tornando all’incertezza politica, che senz’altro agita lo spread, non bisogna dimenticare che la prospettiva del voto anticipato non è affatto da scartare. Solo che arriverebbe in un periodo cruciale per la definizione della Legge di bilancio. Tra l’altro il voto potrebbe premiare proprio Lega e Movimento 5 Stelle, che a quel punto avrebbero ancora i numeri per formare un Governo. E verosimilmente porterebbero avanti le stesse istanze del contratto di Governo che ha allarmato gli investitori e causato il rialzo dello spread nei giorni scorsi. Dunque anche se non ci sarà l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il fatto che il differenziale tra Btp e Bund resti alto non deve stupire. Anche perché un altro Paese della periferia europea sta attraversando un momento politico critico. Si tratta della Spagna: il Governo di Mariano Rajoy, infatti, è in bilico e si potrebbe tornare al voto.

© Riproduzione Riservata.