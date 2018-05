BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende Cottarelli e Visco (29 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

29 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE COTTARELLI E VISCO

Giornata macroeconomica che non prevede particolari dati. Alle 10:00 la fiducia delle aziende italiane per il mese di maggio: le attese sono per un dato pari a 107,2 punti, un risultato in lieve calo rispetto al mese precedente. Sempre alla stessa ora anche il dato relativo alla fiducia dei consumatori italiani: il consensus vede un calo di oltre mezzo punto a 106,5 punti. Alle 16:00 un’altra rilevazione dei consumatori per il mese di maggio, ma relativa agli Stati Uniti: in questo caso è atteso in lieve calo rispetto ad aprile a 128,2 punti. Infine da ricordare un’asta di buoni del Tesoro americano a 4 settimane: le attese sono per dei tassi di poco inferiori al 2%. L’attenzione della Borsa italiana sarà poi rivolta alla situazione politica e alle parole di Ignazio Visco nell’appuntamento delle Considerazioni finali.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso del 2,08% a quota 22.932 punti. A cedere soprattutto i titoli bancari con la maggior parte di essi che sono stati sospesi al ribasso, più volte. Banco Bpm, Banca Generali e Fineco hanno perso più di sei punti percentuali. Molto male anche i due principali titoli bancari: Intesa Sanpaolo ha ceduto il 3,24% e Unicredit il 3,84%. Male anche i petroliferi che hanno subito un forte ribasso anche per l’arretramento del Wti. Lo spread fra Btp e Bund ha mostrato ancora una volta un progresso a doppia cifra con il differenziale che ha chiuso la sessione a 235 punti base. In netto aumento anche il rendimento del Btp decennale che ha chiuso al 2,69%.

