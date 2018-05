Nuovo bollo auto a consumo/ Rivoluzione: la tassa diventa europea e si pagherà in base ai Km percorsi

Bollo auto europeo, novità in arrivo dal 2026: si pagherà in base ai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta

29 maggio 2018 Bruno Zampetti

LaPresse

BOLLO AUTO EUROPEO, SI PAGA IN BASE AI KM PERCORSI

C’è un’importante novità in arrivo per il bollo auto. Ci vorrà però un po’ di tempo perché diventi realtà. La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha infatti discusso la proposta di introdurre un’unica tassa di circolazione a livello comunitario, la cui tariffa sarebbe da collegare sia ai km percorsi che all’inquinamento del proprio veicolo. La proposta dovrà però essere vagliata dal Consiglio europeo e ridiscussa nell’aula del Parlamento Ue prima dell’approvazione definitiva. Dunque potrebbero esserci anche delle modifiche e soprattutto potrebbero slittare i tempi dell’entrata in vigore del bollo auto europeo. Nella proposta iniziale l’idea è quella di partire nel 2023 per i mezzi pesanti e nel 2026 per le autovetture. Va anche detto che per poter verificare i km percorsi, i veicoli dovrebbero essere dotati di scatola nera e dunque potrebbe servire anche un vaglio relativo alla conformità della normativa sulla privacy prima di arrivare al testo definitivo.

GLI INTROITI PER GLI ENTI LOCALI

Per molti italiani, quindi, ci potrebbero essere sia dei risparmi che dei costi aggiuntivi rispetto all’attuale bollo auto, che tiene conto principalmente della potenza del motore del veicolo. Che un proprietario usi tanto o poco il veicolo non fa assolutamente differenza rispetto all’importo da versare. Ci si avvicinerebbe, quindi, alla situazione delle polizze assicurative, il cui importo può anche variare in base ai km percorsi. Bisogna però dire che un sistema di tassazione unico a livello europeo potrebbe comportare dei problemi, dato che in Italia sono le Regioni a riscuotere il bollo auto. Tanto che possono essere stabiliti anche dei costi aggiuntivi per i mezzi più inquinanti oppure delle tariffe diverse da regione a regione. Va da sé, quindi, che le casse degli enti locali potrebbero trovarsi con introiti in meno, salvo pensare che vi sia la possibilità di introdurre una sovrattassa per far sì che non vi siano entrate in meno.

