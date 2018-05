Spread oggi oltre 260 punti/ Il differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri

Spread oggi oltre 260 punti, il differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri. I mercati finanziari sono ancora agitati, in attesa del nuovo governo

Lo spread continua a salire - LaPresse

Non intende arrestare la propria ascesa lo Spread, la differenza fra i titolo di stato italiani, i Btp, e quelli tedeschi, i Bund. Alle ore 9:20 di questa mattina, pochi minuti fa, aveva superato quota 260 punti, come confermato dai principali organi di informazione, a cominciare dal Corriere della Sera. Un dato preoccupante, tenendo conto che la serata di lunedì si è chiusa a 230, e con l’apertura c’è stato un immediato balzo in avanti di 30 punti. Quello toccato oggi è il dato più alto per lo spread dall’autunno del 2013. A far calmare il differenziale, sarà probabilmente la creazione del nuovo governo tecnico con Cottarelli come premier, inviso agli economisti e agli europeisti. In attesa della fiducia, però, il differenziale continuerà probabilmente a salire, con il decennale italiano che sta ormai sfiorando il 3%.

I RISCHI PER LE FAMIGLIE ITALIANE

I mercati finanziari restano ancora molto nervosi, forse preoccupati dalla volontà dell’Italia di uscire dall’euro, ma come detto sopra, la nomina del nuovo governo dovrebbe calmare le acque, riportando i livelli dello spread a quelli pre-governo gialloverde. Quella dello spread è una questione da non sottovalutare visto che ricade direttamente sulle tasche degli italiani, ed in particolare sulle imprese e sui cittadini che hanno un mutuo. Aumentando il divario btp-bund, crescono i tassi di interesse delle banche per reperire finanziamenti, e questi nuovi costi vengono quindi girati ai consumatori. Si pensi che nel 2011, l’anno della famosa austerity di Monti, le imprese italiane dovettero sostenere ben 15 miliardi di euro di oneri finanziari in più, e nel contempo, le banche non fornirono più credito.

© Riproduzione Riservata.