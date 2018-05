BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari cerca di tenere quota 24.000 (3 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra quota 24.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in arrivo dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

03 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE QUOTA 24.000

Pochi i dati attesi dall'Eurozona in questa giornata mentre qualche indicazione in più è in arrivo dagli Stati Uniti. Alle 11:00 il dato sull'inflazione dell'area Euro, prima lettura preliminare per il mese di aprile: le attese sono per un aumento dell'1,3% anche se vedendo i prezzi degli altri Paesi, è probabile che la stima generale deluda le attese. Alle 14:30 dagli Usa, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: le attese sono per un dato a 225mila unità, in aumento rispetto alla scorsa settimana. Alle 16:00 toccherà agli ordinativi alle fabbriche per il mese di marzo: l'aumento previsto è dell'1,3%. Infine, l'indice Ism non manifatturiero per il mese di aprile: il consensus prevede un dato pari a 58,1 punti, in ribasso rispetto ai 58,8 punti visti in precedenza.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,19% a quota 24.265 punti. A trainare il listino sono stati principalmente i titoli industriali più che quelli bancari. Unicredit ha chiuso addirittura in negativo dello 0,2%. Poco mossa anche Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,31%. Peggio Bper che ha ceduto quasi mezzo punto. Molto bene, invece, il settore auto con Ferrari che ha guadagnato il 3,5% e Fca che è salita del 2,5%. Brembo a fine seduta ha chiuso con un rally sopra i 5,5 punti percentuali. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 120 punti base. In lieve ribasso il rendimento del Btp italiano a dieci anni che è stato pari all'1,79%.

