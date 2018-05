BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari tra dati e scelte di Cottarelli (30 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

30 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa di Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI TRA DATI E SCELTE DI COTTARELLI

Oggi non mancano dati macroeconomici da seguire con particolare attenzione. Alle 8:45 la prima lettura preliminare del Pil francese per il primo trimestre dell'anno. È previsto un aumento flebile dello 0,3%. Alle 10:00 il tasso di disoccupazione in Germania per il mese di maggio: in questo caso è attesa una conferma del 5,3%. Alle 11:45 ci saranno importanti aste di titoli di Stato italiani: è prevista un'emissioni di titoli a dieci anni. Dopo le forti tensioni sullo spread sarà particolarmente rilevante vedere il numero della domanda e i rendimenti a cui i titoli verranno emessi. Alle 14:30 la seconda lettura preliminare del Pil americano del primo trimestre 2018: le attese sono per una conferma al 2,3%. Alle 14:15 anche la variazione dell'occupazione non agricola per il mese di maggio. In questo caso si prevede un aumento dell'occupazione di 189 mila unità, un dato comunque inferiore rispetto a quello di aprile. Ovviamente resta importante seguire le vicende politiche italiane.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso del 2,65% a quota 21.350 punti. È stata ancora una volta una seduta orribile per i titoli bancari i quali sono stati più volte sospesi. La peggiore è stata Banco Bpm che ha ceduto sette punti percentuali. Seduta nerissima anche per Unicredit che ha perso il 5,6%. Male anche Intesa Sanpaolo che ha ceduto il 4,5%. Calo importante anche per Leonardo che ha lasciato sul terreno più di cinque punti percentuali. Gli unici tre titoli che hanno chiuso in verde sul listino principale sono stati Eni, Saipem e Tenaris: la prima ha chiuso a +0,13%, la seconda ha guadagnato il 3,22%, mentre la terza lo 0,54%. Lo spread fra i Btp e i Bund ha fatto segnare i massimi dal 2014 chiudendo a 303 punti base. In netto rialzo anche il rendimento del Btp decennale che ha chiuso al 3,33%.

