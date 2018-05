PAGAMENTO TASI E IMU 2018/ Scadenza il 18 giugno: i casi di esonero ed esenzione

Il 18 giugno scade il termine per il pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non mancano casi di esonero o esenzione per il versamento delle imposte

30 maggio 2018

PAGAMENTO TASI E IMU 2018, I CASI DI ESONERO

Il 18 giugno scade il termine per il pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non sono pochi i proprietari di terreni e fabbricati chiamati al versamento di queste imposte, che sono simili, avendo la stessa base imponibile. Come ricorda Il Sole 24 Ore, esistono delle particolari esenzioni che fanno sì che non si debba pagare la tassa. Per esempio, sulla prima casa non si paga la Tasi. E l’esonero riguarda anche le fattispecie “assimilate” all’abitazione principale, come la casa coniugale assegnata al coniuge separata, l’abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero e gli alloggi sociali. L’Imu sui terreni agricoli viene pagata, invece, solo da quei soggetti che non sono imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Sono esentati i terreni montani indicati nella circolare 9/930 o ubicati nelle isole minori o a proprietà collettiva. I fabbricati rurali strumentali non pagano invece l’Imu, ma sono soggetti invece alla Tasi con aliquota ridotta. Cosa che succede anche per quei fabbricati che, in attesa di essere venduti o locati, restano di proprietà dell’impresa che li ha costruiti.

PAGAMENTO TASI E IMU 2018, ESENZIONE SOLO PER UNA PERTINENZA

Oltre che l’esonero per la prima casa, per la Tasi esiste anche una riduzione del 50% in caso di comodato tra parenti di primo grado. La percentuale di riduzione scende al 25% nel caso di immobili locati a canone concordato. Va anche ricordato che l’esenzione per la prima casa consente anche di non pagare l’imposta per le pertinenze, come le cantine e i garage. Tuttavia va tenuto presente che l’esenzione riguarda una sola unità immobiliare per ciascuna della categorie catastali, che nello specifico sono C2 (cantine e soffitte), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie). Dunque, qualora si abbiano, per esempio, due box, l’esenzione riguarderà solo uno di essi. Per l’altro, bisognerà invece pagare l’imposta con l’aliquota ordinaria. Sarà quindi opportuno scegliere bene quale delle due unità immobiliari considerare come pertinenza, sapendo che non si pagherà imposta, e quale invece no.

