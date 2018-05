POSTE ITALIANE/ Nuove tariffe. Rincari per lettere, raccomandate e pacchi ordinari

Poste italiane, nuove tariffe in arrivo dal 3 luglio. Rincari in arrivo per lettere, raccomandate e pacchi. Variazioni previste anche per le spedizioni internazionali

30 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

Rincari in arrivo per le spedizioni con Poste Italiane a partire dal prossimo 3 luglio. È la stessa azienda partecipata dal Tesoro a far sapere che “nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi”. Sicuramente non farà piacere sapere che la raccomandata avrà una tariffa base che passerà da 5 a 5,40 euro, con un aumento quindi dell’8%. Un aumento, stavolta di 20 centesimi, si avrà anche per la Posta Raccomandata Pro, mentre la Posta Assicurata partirà da 6,20 euro e non più da 5,80. Ma i rincari riguarderanno anche la posta semplice: inviare una lettera o una cartolina, quindi con Posta 4 fino a 20 grammi, costerà 1,1 euro anziché 95 centesimi.

POSTE ITALIANE, NUOVE TARIFFE PER I PACCHI ORDINARI

Poste italiane fa però sapere che le tariffe della Posta 4 “saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso ad eccezione delle tariffe del sesto scaglione (350-1000 gr) del formato Medio Standard e del settimo scaglione (1000-2000 gr) Extra Formato che resteranno invariate, mentre le tariffe del terzo scaglione (50-100 gr) del formato Medio Standard e del quinto scaglione (250-350 gr) Extra Formato saranno ridotte”. Per quanto riguarda i pacchi ordinari, ci saranno tre scaglioni di peso e non più due. Dunque si potrà scegliere tra 0-5 kg, pagando 9 euro, 5-10 kg, pagando 1 euro oppure 10-20 kg, pagando 15 euro. “La tariffa del servizio accessorio Avviso di Ricevimento (singolo) nazionale varierà da 0,95 euro a 1,10 euro mentre la tariffa dell'Avviso di Ricevimento per l'Estero varierà da 1,00 euro a 1,15 euro”, viene spiegato da Poste Italiane.

POSTE ITALIANE, NUOVE TARIFFE INTERNAZIONALI

Cambiamenti in arrivo anche per i servizi postali internazionali. Le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 1,00 euro a 1,15 euro. Aumentano anche le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 6,60 euro a 7,10 euro. Infine, le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a 50,00 euro e di peso fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 7,80 euro a 8,30 euro.

