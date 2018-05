BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende dati da Usa e Ue (31 maggio 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

31 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA USA E UE

Giornata con alcuni dati macroeconomici interessanti quella di oggi. Alle 8:00 le vendite al dettaglio in Germania per il mese di aprile: le attese sono per un aumento dello 0,8%, un dato in netto miglioramento rispetto a marzo. Alle 9:00 la prima lettura preliminare del Pil spagnolo per il primo trimestre dell'anno: le attese sono per un aumento dello 0,7% che a livello annuale porterebbe un incremento del 2,9%, uno dei più alti nell'area Euro. Alle 11:00 l'indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio: le attese sono per un incremento dell'1,6%, un bel balzo in avanti per un dato molto osservato dalla Bce. Sempre alla stessa ora anche il tasso di disoccupazione calcolato a maggio per quanto concerne l'Eurozona: si attende una lieve flessione all'8,4%. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: le attese sono per un risultato poco differente dalla scorsa settimana con un dato pari a 228 mila unità. Alla stessa ora il dato di aprile sulle spese personali negli Usa: il consensus prevede un aumento dello 0,4%. Infine alle 17:00 il dato relativo alle scorte di petrolio Usa. Ovviamente anche oggi l’attenzione resta concentrata sulla situazione politica italiana.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo del 2,09% chiudendo a quota 21.797 punti. Questo rimbalzo non è servito però nemmeno a recuperare la discesa della scorsa sessione. Molto bene i titoli bancari: Intesa Sanpaolo ha fatto registrare un progresso di tre punti percentuali. In rialzo anche Unicredit che ha messo a segno un progresso un +1,43%. Meglio di tutti ha fatto comunque Mediobanca che ha fatto registrare un rally superiore a sette punti percentuali. Molto bene Poste Italiane che ha messo a segno un balzo del 4,19%. Cnh Industrial è stato uno dei pochi titoli in rosso, con un ribasso dell'1,37%. Molto bene anche Fca con un +4%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare una chiusura a 277 punti base, in calo dai 303 precedenti. Rimane comunque ancora elevato anche il rendimento del Btp decennale al 3,1%.

