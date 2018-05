Dazi Usa contro Europa, Canada e Messico/ Ue, Juncker: “Decisione preoccupante, ma ci saranno contromisure”

Dazi Usa, Trump decide di estendere quelli applicati su acciaio e alluminio anche a Unione europea, Canada e Messico. La Cina per ora resta ancora esclusa

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 17.46 Bruno Zampetti

Donald Trump (Lapresse)

Tra Stati Uniti ed Europa è guerra commerciale: dalle 6 del mattino di domani, in Italia, scatteranno anche per Ue, Canada e Messico i dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Immediata la replica da Bruxelles: «Sono preoccupato per questa decisione. L'Ue ritiene che queste tariffe unilaterali statunitensi sono ingiustificate e contrarie alle regole del Wto. Questo è protezionismo puro e semplice» ha dichiarato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che assicura l'adozione di contromisure. Uno spettro che ha agitato anche il Messico che pensa a generi alimentari importati dagli Stati Uniti come uva, mele, carne di maiale e ai laminati di acciaio. «Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare questo esito» il commento della commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem, secondo cui «gli Usa hanno voluto usare la minaccia delle restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni dall'Ue». A tal proposito la replica è dura: «Questo non è il modo in cui noi facciamo affari, e certamente non tra partner, amici e alleati di lunga data». (agg. di Silvana Palazzo)

DAZI USA CONTRO EUROPA, CANADA E MESSICO

Donald Trump ha deciso di estendere i dazi su acciaio e alluminio anche a Canada, Messico e Unione europea, che in un primo momento erano stati esentati dalla decisione del Presidente Usa presa a marzo. Dunque quanto paventato dalla stampa Usa si è avverato. Si pensava che i colloqui con Washington potessero evitare questa decisione, ma, secondo quanto ha spiegato il Segretario al Commercio Wilbur Ross, le trattative si sono rivelate più lunghe del previsto. Ciò non toglie che “continuiamo ad essere interessati a ulteriori negoziati con tutti questi Paesi”, ha aggiunto Ross. Nel frattempo però l’acciaio proveniente da Ue, Canada e Messico costerà sarà sottoposto a una dazio del 25%, mentre per l’alluminio l’aliquota scende al 10%. Resta da capire quale sarà la reazione dei paesi interessati.

QUALE REAZIONE DELL’UE ALLA DECISIONE DI TRUMP?

In questo senso non si può dimenticare che la settimana scorsa, a chiusura dell’Ecofin, Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, aveva detto di continuare ad aspettarsi “un’esenzione permanente dell'Unione dai dazi americani su acciaio e alluminio. A quel punto potremo lavorare per ottenere reciproci miglioramenti delle condizioni commerciali, dal gas naturale agli autoveicoli”. Ora che l’esenzione è venuta meno, Bruxelles potrebbe anche valutare delle contromisure, ponendo dei dazi su beni di importazione Usa. Tuttavia questa mossa potrebbe a sua volta generare una decisione “punitiva” da parte degli Usa, colpendo quello che è considerato il settore più sensibile per gli interessi europei: quello delle automobili.

PER ORA TRUMP ESCLUDE LA CINA

La decisione di Washington, come si nota, non comprende dazi verso la Cina. Il che lascia ancora aperta la porta alle trattative tra Washington e Pechino. Il Paese asiatico è certamente pronto a prendere contromisure nel caso si trovasse penalizzato, potendo anche contare sulla grande detenzione di titoli del Tesoro Usa. Resta da capire se la mossa odierna di Trump possa essere letta anche come una sorta di “avvertimento” verso Pechino, circa la volontà di arrivare presto a un accordo sul riequilibrio del deficit commerciale tra i due paesi che avvantaggia la Cina. Del resto le elezioni di mid-term si avvicinano e quindi Trump deve anche pensare a non far perdere consensi ai Repubblicani. Non resta quindi che aspettare le prossime mosse di Bruxelles, Washington e Pechino.

© Riproduzione Riservata.