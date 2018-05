Iliad arriva entro l’estate/ Vuole il 5G, ma parte dalla rete Wind Tre. Le indiscrezioni sui prezzi

Iliad arriverà in Italia entro l’estate e parteciperà anche all’asta per il 5G. Inizialmente si appoggerà sulla rete di Wind Tre, ha spiegato Benedetto Levi

04 maggio 2018

ILIAD, ARRIVA ENTRO L’ESTATE LA RYANAIR DELLA TELEFONIA

Iliad arriverà in Italia entro l’estate e parteciperà anche all’asta per il 5G. Lo ha confermato Benedetto Levi, giovane Ceo di Iliad Italia, in un’intervista a CorCom. Nella quale ha anche spiegato che al momento l’azienda ha nel nostro Paese 150 dipendenti, ma punta a creare più di mille posti di lavoro, tenendo anche conto di quelli che nasceranno indirettamente. L’operatore francese, considerato da molto la Ryanair della telefonia mobile, viste le sue tariffe low cost aggressive, dovrebbe presentarsi con prezzi molto competitivi. Nelle scorse settimane si è ipotizzato che il pacchetto mensile possa essere addirittura sotto i 7 euro. Anche se non ci sono conferme e non è chiaro che cosa comprenderebbe. Di certo però per cercare di entrare in un mercato come quello italiano, dove già operano tre società, l’arma del prezzo è l’unica in grado di poter funzionare.

ILIAD, PARTE CON LA RETE DI WIND TRE

Levi ha spiegato che inizialmente Iliad utilizzerà la rete di Wind Tre, “per poi procedere con la rete proprietaria in tutto il Paese”. Inoltre, ha ricordato che in sei anni di attività in Francia è riuscita a raggiungere i 13,5 milioni di clienti sulla rete mobile. Il manager ha anche detto che Iliad si rivolgerà “a tutti coloro a cui interessa un ottimo rapporto qualità prezzo e che naturalmente vogliono avere chiara la spesa per il mobile e non vogliono preoccuparsi di verificare la bolletta ogni mese”. Levi mostra una certa sicurezza, pur sapendo che gli altri operatori si sono attrezzati per cercare di limitare l’impatto dell’ingresso di Iliad sul mercato aumentando anche i vincoli temporali delle loro offerte. Inoltre, ha spiegato che c’è l’interesse a entrare anche nel mercato della rete fissa, anche se per il momento la priorità è quella di riuscire a far breccia sul mobile. Confermato anche il fatto che i primi negozi Iliad pronti ormai all’apertura si trovano a Roma, Mestre e Catania.

