Telecom/ Assemblea al via con il 66,7%. Elliott e Vivendi, lo scontro entra nel vivo

Assemblea Tim, Elliott e Vivendi sono arrivate allo scontro decisivo per Telecom Italia con la votazione del nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti

04 maggio 2018 - agg. 04 maggio 2018, 12.24 Bruno Zampetti

Lapresse

A Rozzano ha preso il via l’assemblea degli azionisti di Telecom Italia, in cui si vedrà l’esito dello scontro tra il Fondo Elliott e Vivendi. Come da previsioni, è presente il 66,78% del capitale. Sarà interessante vedere con chi si schiereranno i soci presenti nella votazione per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Vivendi propone una lista con Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine, Franco Bernabè, Marella Moretti, Frederic Crepin, Anna Jones, Camilla Antonini, Stephane Roussell, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo. Elliott, invece, presenta Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Luigi Gubitosi, Paola Giannotti, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini e Rocco Sabelli. Franco Lombardi, Presidente di Asati, l’associazione dei piccoli azionisti di Tim, ha fatto sapere che sosterrà Elliott, augurandosi che resti almeno per tre anni nell’azionariato. Lombardi ha anche espresso fiducia nei riguardi di Amos Genish.

Elliott e Vivendi sono arrivate al momento dello scontro decisivo nell’assemblea dei soci di Telecom Italia, che dovrà eleggere il nuovo consiglio di amministrazione. Non sono mancati nei giorni scorsi dei piccoli “colpi di scena”, come quando il fondo americano ha detto di voler appoggiare il piano di Amos Genish, amministratore delegato dimissionario di Tim. Secondo le previsioni, l’assemblea di oggi registrerà un’importante presenza dei soci, con circa due terzi del capitale al voto, anche tramite delega. Si tratta di un dato superiore di circa dieci punti percentuali in più rispetto a quella che è la media di presenza nelle assemblee di Telecom Italia. Del resto l’appuntamento è atteso da diverse settimane, da quando cioè il Fondo Elliott ha deciso di scendere in campo convinto che l’azienda abbia un valore superiore rispetto a quello di Borsa attuale, ma debba scontare una gestione di Vivendi tesa a curare i propri interessi piuttosto che quelli dei soci.

Una mossa, quella di Elliott, che ha portato anche la Cassa depositi e prestiti, controllata dal Tesoro italiano, ad acquistare un pacchetto di azioni di Telecom Italia, vicino al 5%. Considerando che Vivendi possiede poco meno del 24% e che Elliott supera di poco il 9%, sarà importante la posizione che prenderanno gli altri soci nell’assemblea di oggi. Si dà infatti per scontato che Cdp sosterrà Elliott, così come alcuni fondi internazionali, tra cui Blackrock. Sarà interessante vedere quale posizione prenderanno i soci italiani. Ai francesi, del resto, basterebbe avere un altro 10% di voti per riuscire a spuntarla, ma c’è da dire che non sarà affatto un compito facile, visti anche i nomi che Elliott presenta nella sua lista di candidati per il cda.

Sarà dunque una sfida all’ultimo voto che dovrebbe portare alla formazione di un board con meno membri espressione di Vivendi. Un cda che dovrà presto affrontare, con tutta probabilità, il tema dello scorporo della rete, che sembra essere il tema principale sui cui Elliott ha puntato in queste settimane per spiegare come Telecom Italia possa creare più valore per i suoi azionisti. La stessa Cassa depositi e prestiti, essendo anche socio, insieme a Enel, di Open Fiber guarda con interesse a questo tema, perché potrebbe anche nascere un’unica società per la rete di telecomunicazioni sul modello di Terna e Snam. Un’azienda che potrebbe avere un’importante partecipazione pubblica, dando quindi anche rassicurazioni sul fatto che un asset strategico non finirebbe sotto il controllo straniero.

