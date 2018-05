EUROPA VERDE / De Castro: "Bene lo stop ai pesticidi nocivi alle api"

Apprezzamento per lo stop ai pesticidi nocivi alle api - deciso in sede Ue - è stato espresso da PAOLO DE CASTRO, vicepresidente della commissione Agricoltura dell'Europarlamento.

06 maggio 2018 Redazione

L'europarlamentare Paolo De Castro

Forte apprezzamento da parte di Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, per il voto espresso oggi dall'Italia nel Comitato fitosanitario dell'Ue, insieme ad altri 15 Partner, a favore della proposta dell'Esecutivo di vietare tre pesticidi neonecotinoidi nocivi per la salute delle api. "Da tempo il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di fare squadra - commenta De Castro - per salvaguardare i nostri preziosi impollinatori che permettono la sopravvivenza del 75% della produzione alimentare in Europa, mentre negli ultimi anni le loro colonie sono diminuite fino al 50%". “La decisione di oggi che sarà operativa dalla fine dell'anno rappresenta quindi - prosegue il vicepresidente della ComAgri - uno scatto in avanti per rafforzare lo sviluppo del settore che ha conosciuto un boom del 27% e che da ora può anche contare sulle misure introdotte dall'Omnibus, la mini-riforma della Pac, con l'inserimento nel novero delle aree considerate ad interesse ecologico dei terreni a riposo con piante mellifere”. Per De Castro tuttavia "questo non basta. Il settore ha bisogno - conclude - di più risorse, di introdurre l'origine del miele in etichetta e di dichiarare 'guerra' al miele adulterato, di bassissima qualità, al miele fraudolento o addirittura finto".

© Riproduzione Riservata.