Starbucks e Nestlè/ Accordo tra i big del caffè da 7,15 miliardi di dollari

Starbucks e Nestlè hanno dato vita a un’operazione miliardaria nel mondo del caffè. L'accordo vale più di 7 miliardi di dollari e servirà soprattutto negli Usa

07 maggio 2018 Bruno Zampetti

STARBUCKS E NESTLÈ, L’ACCORDO DA 71,5 MILIARDI

Starbucks e Nestlè hanno dato vita a un’operazione miliardaria nel mondo del caffè. La società svizzera ha infatti in programma di chiudere un accordo con la celebre catena di caffetterie Usa per avere i diritti sul marchio Starbucks per la vendita di prodotti a base di caffè in supermercati, ristoranti e attività di catering. Il tutto dietro il pagamento, in contanti, di 7,15 miliardi di dollari. L’intesa dovrà avere il via libera dell’Antitrust Usa e verrà con tutta probabilità definitivamente chiusa entro la fine dell’anno. Nestlè potrà quindi aggiungere il marchio Starbucks per le capsule Nespresso e Doloce Gusto. Inoltre, potrà utilizzare i marchi Seattle's Best Coffee, Starbucks Via e Torrefazione Italia. L’operazione non prevede il passaggio di assett fissi e questo potrebbe anche contribuire a rendere più veloce il responso delle autorità di controllo della concorrenza.

STARBUCKS E NESTLÈ, IL PESO DELL’INTESA NEGLI USA

L’operazione per Nestlè ha una valenza cruciale per il mercato americano. Utilizzando il marchio Starbucks, infatti, cercherà di insidiare la Jab Holding, società della famiglia Reimann che ha speso più di 30 miliardi di dollari per acquisire Keurig Green Mountain e Peet's. Da valutare, invece, quello che potrà essere l’impatto dell’accordo nelle altre aree geografiche, dove Nestlè hac comunque già un’importante presenza. “Con Starbucks, Nescafe e Nespresso, riuniamo tre marchi iconici nel mondo del caffè”, ha detto il ceo di Nestle, Mark Schneider, mentre il numero uno di Starbucks, Kevin Johnson, ha evidenziato che “questa alleanza globale nel caffè porterà l'esperienza Starbucks nelle case di milioni di persone in tutto il mondo attraverso la fama di Nestlé”. Come conseguenza dell’accordo, circa 500 lavoratori di Starbucks passeranno sotto Nestlè, anche se le operazioni continueranno a essere condotte dall’azienda di Seattle.

