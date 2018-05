FIAT E LANCIA/ Incentivi per 100 milioni di euro. Panda, 500, Punto e Ypsilon a meno di 10.000 euro

08 maggio 2018 Bruno Zampetti

FIAT E LANCIA, INCENTIVI PER 100 MILIONI DI EURO

Fiat Panda, 500, Punto e Lancia Ypsilon a meno di 10.000 euro. Grazie agli incentivi che Fca ha deciso di stanziare per il solo mese di maggio questi prezzi eccezionali diventano possibili. L’operazione commerciale, denominata “Imperdibili 100”, mette sul piatto 100 milioni di euro che danno la possibilità di accedere a prezzi speciali su alcuni modelli Fiat e Lancia in pronta consegna. Per esempio, la Panda viene offerta a 7.400 euro, la Punto a 8.200 euro, la Ypsilon a 8.950 euro, la 500 a 9.990 euro. Inoltre, è possibile acquistare la 500L a 13.500 euro, la Tipo 5 porte da 12.500 euro, il Qubo a 10.250 euro e il Doblò a 13.950. Per la 500X, invece, si superano, ma di poco (precisamente di 500 euro), i 15.000 euro. Offerte arricchite dalla possibilità, per la gamma 500, di optare per il finanziamento “Galaxy4U" di Fca Bank che offre in omaggio il nuovissimo Samsung Galaxy S9. Inoltre, per il periodo promozionale è possibile anche acquistare la motorizzazione Gpl allo stesso prezzo di quella a benzina.

FIAT E LANCIA, LA PROMOZIONE “IMPERDIBILI 100”

L’iniziativa speciale verrà pubblicizzata in questi giorni attraverso una campagna di comunicazione che vedrà ancora una volta testimonial di Fiat Fabio Rovazzi, con un spot che cercherà di essere anche divertente. I concessionari hanno poi in programma due weekend di porte aperte il 12-13 maggio e il 26-27 maggio. Dunque già questa settimana si potranno cominciare ad avere informazioni in più sui modelli che si possono acquistare. Va tenuto presente che la promozione riguarda i modelli in pronta consegna, dunque non si potrà avere scelta su tutte le caratteristiche dell’auto e bisognerà anche vedere il numero di auto, per ogni modello, che saranno rese disponibili. In casi come questi potrebbe valere il detto “Chi prima arriva meglio alloggia”. Ma non è da escludere che dei modelli vengano pronti per la consegna proprio durante il periodo promozionale.

