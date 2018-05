Stesso prezzo, meno prodotto/ Il trucco del rincaro nascosto che fa pagare anche il 10% in più

Stesso prezzo, meno prodotto. Così si stanno verificando dei rincari occulti da parte di alcuni produttori. Il consiglio per i consumatori è fare attenzione alle etichette

08 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

STESSO PREZZO, MENO PRODOTTO: IL RINCARO NASCOSTO

Stesso prezzo, meno prodotto. Così si stanno verificando dei rincari occulti da parte di alcuni produttori. Lo segnala La Stampa, facendo riferimento a quanto avviene in alcune aree di servizio autostradali, dove delle bottigliette di una nota bibita presto cambieranno formato, passando da 50 a 45 cl. È stato messo anche un volantino vicino al frigorifero per avvisare di questo cambiamento. Che non avrà però impatti sul prezzo di vendita. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese, il fenomeno ha già un nome: shrinkflation, che mette insieme i concetti di “concentrazione” e “inflazione”. Di fatto, dopo il referendum sulla Brexit, per cercare di non perdere i margini dopo la svalutazione della sterlina, i produttori per non toccare i prezzi hanno diminuito le quantità di prodotto. Nell’esempio della bottiglietta sopra citata, è facile vedere che il rincaro occulto è superiore al 10%. Eppure il consumatore difficilmente lo percepirà come tale.

STESSO PREZZO, MENO PRODOTTO: ATTENZIONE ALLE ETICHETTE

Secondo quanto riporta La Stampa, questo fenomeno è noto anche in Italia, e, secondo quanto dichiarato da Federico Polidoro, responsabile delle statistiche sui prezzi al consumo dell’Istat, “sembra poter avere un impatto trascurabile sulla stima dell’inflazione generale ma rilevante per alcune classi di prodotti. E comunque l’Istat lo intercetta ed evita che influenzi la misura dell’inflazione”. Ma al di là di quelle che possono essere le conseguenze sul calcolo dell’indice dei prezzi, è certamente più importante che i consumatori possano essere consapevoli del prezzo che stanno pagando per la merce che intendono acquistare. Ed è bene quindi fare attenzione alle quantità che vengono sempre riportate sulle etichette. Senza dimenticare che spesso nei supermercati i cartellini indicano il prezzo al kg o al litro di un prodotto, di modo che sia più facile capire se il suo prezzo sia aumentato o meno.

© Riproduzione Riservata.