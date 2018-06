SPREAD & MERCATI/ Il gioco sporco della Germania e le balle sul debito

Lo spread, i risparmi, il debito sono state ragioni addotte per bloccare la nascita del Governo Conte. Sul differenziale tra Btp e Bund GIOVANNI PASSALI ha più di un'osservazione da fare

01 giugno 2018 Giovanni Passali

Dopo il no del presidente Mattarella al nascente governo Conte, in particolare il no al professor Savona come ministro per l'Economia, vi sono mille considerazioni da fare e che i politici dei maggiori partiti stanno già facendo. Io però, dopo aver ascoltato le motivazioni di Mattarella, vorrei porre l'accento su alcuni punti in particolare, punti di natura economica citati dallo stesso Capo dello Stato. La prima impressione che ho avuto, dopo le sue parole, è stata di un grande sconcerto, poiché Mattarella ha addotto motivazioni di natura economica (l'aumento dello spread e il calo delle Borse) che possono certamente essere motivo di preoccupazione, ma non fino al punto di negare la formazione di un governo che in parlamento avrebbe certamente avuto la maggioranza. Le motivazioni di tipo economico e finanziario non sono certo di competenza del Presidente della Repubblica. Oltretutto, non essendo la sua materia, rischia di prendere delle cantonate, come in effetti è avvenuto.

"L'impennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico", queste le parole letterali di Mattarella, che proprio non mi sono andate giù. Lo spread non aumenta un bel niente, questa è la verità. Nulla ha a che fare con il debito attuale. Il debito aumenta perché ci sono gli interessi. Se lo Stato mantiene il pareggio oppure il saldo primario è positivo di poco (come accade da 26 anni in Italia, un record mondiale), gli interessi poi rimangono da pagare, il saldo totale diventa negativo e il debito aumenta. Questo è il fardello che ci portiamo appresso e che ha aumentato il debito pubblico negli ultimi quaranta anni.

Il debito pubblico è cresciuto negli anni primariamente per il peso degli interessi, non per gli sprechi o per spese pubbliche in eccesso, che non ci sono mai state. Le nostre spese sono paragonabili a quelle della media dei paesi europei. E il fatto che il debito pubblico dipenda dagli interessi è stato dimostrato in un brillante articolo di Antonino Iero. Ma al di là di tecnicismi e dei numeri, sempre importanti, il discorso è semplice: in tutto il mondo tutti gli stati sono indebitati (tranne qualche minuscolo Paese pieno di risorse naturali) perché in tutto il mondo le banche centrali stampano il denaro e lo mettono tra i passivi. Il bilancio resta in equilibrio perché con quel denaro comprano i titoli di stato che finiscono tra gli attivi. Di fatto il debito si sposta dalla banca centrale allo Stato. Con una differenza però: i titoli di stato in mano alle banche centrali fruttano un interesse, mentre il denaro in mano allo Stato non frutta niente. Alla scadenza lo Stato può solo rinnovare il debito con un nuovo titolo comprensivo però degli interessi. Quindi il debito cresce mentre non cresce la liquidità in mano allo Stato.

Ma lo spread è una cosa ancora differente dagli interessi. Lo spread è una differenza tra interessi, in particolare è la differenza tra l'interesse pagato sul titolo di stato tedesco e su quello italiano. Quindi lo spread aumenta anche quando cala l'interesse sul Bund e non cala quello sui Bot, proprio perché lo spread è una differenza.

C'è anche un'altra questione gravissima che riguarda lo spread. In Germania la gestione dell'emissione dei Bund avviene in modo differente dall'Italia e pure in un modo che ha sempre destato grande perplessità ai maggiori commentatori di economia, inclusi professori e rettori di università, come Guido Tabellini. Succede che, quando c'è un'asta sui titoli di stato tedeschi, questi possano rimanere invenduti. In Italia questi vengono rimessi sul mercato a un interesse più alto, un interesse che paghiamo noi con le tasse. In Germania, quelli invenduti invece vengono parcheggiati in una Agenzia per il debito e poi successivamente presi in carico dalla Banca centrale che eventualmente li rimette sul mercato. Così l'interesse non aumenta come succede in Italia e negli altri paesi. Ma questo è in aperta violazione dei trattati di Maastricht, che vieta esplicitamente di trattare i titoli di stato nazionali sul mercato primario (cioè i titoli appena emessi). Quindi lo spread dipende dal gioco sporco della speculazione finanziaria, in combinazione con il gioco sporco combinato dalla banca centrale tedesca.

Quanto sia falsa la questione dello spread lo dimostra pure il fatto che nel 1995, con un debito in forte ascesa al 116% del Pil, lo spread era a 600 punti: eppure non troverete alcun titolo di giornale dell'epoca con un tono allarmistico che riguardi lo spread.

Mattarella ha pure affermato. "Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi delle nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane". Ma si preoccupa solo ora dei "rischi concreti per i risparmi" degli italiani? E perché non tiene conto dell'impoverimento effettivo (non solo del rischio) accaduto da quando c'è l'euro? Sì, un impoverimento effettivo da quando c'è l'euro, come certificato dai dati Istat, non solo da quando c'è la crisi. Questa lettura della realtà con i paraocchi pro euro può essere spiegata solo con una lettura ideologizzata, una lettura dominata da un pregiudizio, quel pregiudizio che possiamo chiamare "più Europa", qualsiasi cosa accada.

Con oltre 10 milioni di persone povere l'Italia è il Paese in Europa con maggior numero di poveri, però il Presidente si occupa di quei pochi che hanno tanti soldi da avere partecipazioni in Borsa. E perché non fa un pensierino agli oltre 10 milioni (10,5 milioni nel 2016 per la precisione) di poveri? Perché lo Stato non interviene? Perché non è intervenuto con i terremotati, tanto per mettere il dito nella piaga? Perché nel caso dei terremotati ha dovuto chiedere il permesso in Europa? Forse perché lo stesso Presidente si fa portatore di un pregiudizio?

Con lo stesso pregiudizio ci guardano i giornali tedeschi, per cui gli italiani sono "scrocconi". E allora riemerge quello spirito punitivo tedesco per cui, come affermato da Oettinger, si ritiene giusto affermare che "il mercato insegnerà agli italiani come votare". Mi spiace dirlo, ma da italiano devo dirlo e a voi lettori italiani lo devo ricordare: in certi frangenti riemerge quella stessa terribile mentalità tedesca punitiva già vista all'opera alle Fosse Ardeatine: 10 italiani per ogni tedesco, ricordate? Si sentono traditi e si sentono in dovere di punire i traditori di quel meraviglioso piano che è il sistema Euro, che a loro porta tanto benessere (ma non a tutti, perché pure in Germania c'è tanta povertà causata dalla loro celebre riforma del lavoro). "Lo scenario peggiore sarebbe quello dell'insolvenza dell'Italia. Poi la troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il ministero delle Finanze", ha dichiarato l'europarlamentare tedesco Markus Ferber: capita la mentalità?

"In tanti ricordiamo quando - prima dell'Unione monetaria europea - gli interessi bancari sfioravano il 20 per cento". Altra cantonata pazzesca di Mattarella: "quando gli interessi bancari sfioravano il 20 per cento" non era appena prima dell'euro (2001), né appena prima della nascita della Bce (1998), né appena prima di Maastricht (1982), ma dal 1973 in poi. Ma la cosa più grave è che viene completamente dimenticato che la svalutazione della moneta era superiore agli interessi bancari. Questo vuol dire che chiunque prendeva soldi a prestito aveva un vantaggio, perché avrebbe restituito nel tempo una quantità di denaro che nella realtà valeva sempre di meno. E alla fine di quel periodo turbolento (ma finanziariamente turbolento) l'Italia era ormai riconosciuta come la quinta/quarta potenza economica al mondo, al pari della Gran Bretagna.

Il punto di svolta decisivo di quella storia è stato il 1981, con il divorzio tra Ministero del Tesoro (Andreatta) e la Banca d'Italia (Ciampi), in seguito al quale Bankitalia non avrebbe più acquistato i titoli di Stato, ma questi sarebbero stato immessi sul mercato, con la conseguenza che il loro prezzo (cioè gli interessi da pagare) da quel momento in poi sarebbe stato deciso dal mercato.

Da tutto ciò si rende evidente che citare come spauracchio i tempi in cui "l'inflazione era al 20%" è una menzogna colossale, perché se abbiamo superato felicemente il tempo in cui i tassi di interesse erano quasi al 20%, questo è potuto accadere anche grazie alla sovranità monetaria, insieme alla grande qualità della produzione made in Italy. Produzione forte e di qualità, insieme alla moneta sovrana, questa è la combinazione vincente. La moneta unica non c'entra nulla, anzi: ha ridotto la nostra capacità produttiva tramite la rarefazione monetaria, la qual cosa ha inciso soprattutto come depressione del mercato interno, problema che nessun Paese dell'area euro ha mai risolto.

Ora vorrei spendere una parola sulla questione costituzionale. Viene riportata dai social media un brano di un libro di diritto costituzionale nel quale si dice esplicitamente che il Presidente della Repubblica non ha alcuna facoltà di veto sulla nomina dei Ministri. La questione appare chiara, ma non mi sembra sufficiente a motivare un impeachment, perché il Presidente non ha violato una norma chiara della nostra Costituzione; semmai ne ha violato un'autorevolissima interpretazione. C'è da dire anche che molti riportano altri quattro casi, verificatisi nella storia italiana, nei quali il Presidente ha ricusato un ministro. Anche questa citazione non mi sembra decisiva, perché in quei casi mai è successo che il Presidente del Consiglio si sia comunque impuntato sul nome. Questo vuol dire che il nome in quei casi non era così importante, ma lo era il programma di governo. In questo caso invece la vera questione non era il nome di Savona, ma proprio la volontà di mettere in questione l'euro, come esplicitamente dichiarato dal Presidente della Repubblica. Il problema era il programma, ciò che era scritto e ciò che era sottinteso.

Ma qui è non in questione la capacità di valutazione monetaria, economica e finanziaria del Presidente della Repubblica. C'è un aspetto ancora più grave, soprattutto agli occhi di chi ha a cuore un'ottica cristiana di tutta la realtà e della politica in particolare. Il fatto grave è che con le sue dichiarazioni il Presidente Mattarella ha messo in subordine l'accettabilità di un governo (ricordiamolo, espressione di una larga maggioranza) alla sintonia con gli interessi dei mercati finanziari e della speculazione finanziaria, in questo momento storico coincidenti con le politiche di austerità della Germania. Questa è una cosa gravissima, perché le istituzioni hanno una sola ragion d'essere, quella di difendere e promuovere il bene comune, che è uno dei quattro principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Riguardo le questioni monetarie e finanziarie, una brillante sintesi ci è offerta da una frase di papa Francesco nella Evangelii Gaudium, quando afferma che "il denaro deve servire, non governare!". Invece Mattarella ha fatto proprio il contrario, ha messo il governo della moneta e della finanza un gradino superiore al governo politico, addirittura un gradino sopra alla propria istituzione. Questa è la cosa gravissima e inaccettabile, in una visione cattolica della politica.

Se, come ora appare probabile, vi saranno le elezioni dopo l'estate, inevitabilmente la questione dell'euro sarà il grande tema della campagna elettorale. E io spero sinceramente che la frase di papa Francesco "il denaro deve servire, non governare!" sia il grande slogan dei partiti e dei politici che hanno a cuore la Dottrina Sociale della Chiesa. Nella nostra Costituzione c'è anche la parola "popolo" che a tutti noi deve far immediatamente ricordare l'articolo 1, dove dice "la sovranità appartiene al popolo". Non si tratta di mettere da parte i principi irrinunciabili sui temi della difesa della vita e della promozione della famiglia; si tratta invece di essere "semplici come colombe e scaltri come serpenti" e di sfruttare con intelligenza le occasioni che il momento politico attuale ci offre.

