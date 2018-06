BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari nuova settimana con pochi dati (4 giugno 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari inizia un nuovo mese con diversi dati macroeconomici in agenda, specialmente dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

04 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa di Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI, NUOVA SETTIMANA CON POCHI DATI

Oggi la settimana inizia con pchi dati macroeconomici. Alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a un anno e con rendimenti attesi negativi di mezzo punto percentuale. Alle 16:00 dagli Usa gli ordinativi alle fabbriche per il mese di aprile: il consensus vede una diminuzione dello 0,3%, in netto contrasto rispetto alla forte crescita della precedente rilevazione. Infine alle 17:30 un'asta di buoni del Tesoro con scadenza a sei mesi: i precedenti rendimenti erano vicini al 2% ed è probabile un piccolo ritocco al rialzo. Vedremo poi se continuerà il rialzo della Borsa italiana cominciato dopo che si è capito che sarebbe nato il Governo Conte, senza più Paolo Savona all’Economia.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un incremento dell’1,49% a quota 22.109 punti. L’indice era arrivato a guadagnare quasi tre punti percentuali prima di rintracciare prima della chiusura. Molto bene hanno fatto i titolo bancari: Banco Bpm è stato il migliore con un balzo di oltre otto punti percentuali. Bene anche Unicredit che è salito di quattro punti percentuali. Bene anche Intesa Sanpaolo che ha guadagnato il 3,30%. A picco Fca che dopo la presentazione del piano industriale e dopo aver superato i 20 euro, ha chiuso con una perdita superiore a quattro punti percentuali. Lo spread era arrivato a toccare i 210 punti per poi risalire e chiudere comunque in calo a 238,7 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che ha chiuso al 2,77%.

© Riproduzione Riservata.