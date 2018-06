IMU E TASI 2018/ Pagamento e scadenza. Pochi i casi di sconto

Imu e Tasi 2018, pagamento e scadenza. Pochi i casi di sconto ed esonero previsti dai Comuni. L'aliquota media per le imposte è quindi vicina ai massimi consentiti

04 giugno 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

IMU E TASI 2018, POCHI GLI SCONTI

Non manca molto al 18 giugno, scadenza per il pagamento della prima rata di Imu e Tasi 2018. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, di fatto i Comuni hanno nella maggioranza dei casi riconfermato le aliquote e le tariffe vigenti lo scorso anno e dunque per molti cittadini non ci sarà alcun cambiamento da fare per il versamento dell’imposta, a meno che non abbiano cambiato casa oppure non siano intervenute modifiche a livello catastale. Il quotidiano di Confindustria ha fatto svolgere da Caf Acli un’analisi sul livello medio delle aliquote applicate agli immobili, scoprendo che queste sono di fatto ferme al 2015 e che gli sconti previsti sono molto rari. Se l’aliquota massima applicabile per l’Imu è pari al 10,6 per mille e per la Tassi all’11,4 per mille, i dati medi dicono che nei comuni sopra i 50.000 abitanti si può arrivare a un’aliquota del 10,5 per mille, vicina quindi ai massimi consentiti.

IMU E TASI, ALIQUOTA MEDIA VICINO AI MASSIMI CONSENTITI

Il Sole 24 Ore ricorda che a Milano è stata prevista l’esenzione della Tasi per gli immobili in categoria catastale D e destinati al servizio di mercato all’ingrosso, che si vedono anche ridotta al 7,6 per mille l’aliquota Imu. A Genova, gli immobili del centro storico soggetti a recupero edilizio nel corso di quest’anno avranno un’Imu dell’8,4 per mille, così come gli immobili usati da start-up e Pmi innovative come beni strumentali. A Terni, invece, per cercare di migliorare la situazione contabile del Comune, è stato deciso di arrivare al 10,6 per mille di aliquota, salvo che per le abitazioni principali non di pregio. Il quotidiano di Confindustria conclude che l’unica categoria di immobili su cui si nota una riduzione dell’imposta è quella delle case affittate a canone concordato. In questo caso, infatti, l’aliquota media è scesa dal 9,16 per mille del 2015 al 9,11 per mille di quest’anno.

