BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e la fiducia al Governo Conte (5 giugno 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda oggi. Occhi puntati sulla fiducia al Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

05 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI E LA FIDUCIA AL GOVERNO CONTE

Giornata macroeconomica che non prevede dati particolarmente rilevanti quella di oggi. Alle 11:00 le vendite al dettaglio in Europa per il mese di aprile: le attese sono per un incremento dello 0,5%, un netto progresso rispetto alla flebile crescita di marzo. Alle 15:00 un discorso pubblico del presidente della Bce, Mario Draghi. Alle 16:00 dagli Stati Uniti l'indice Ism non manifatturiero per il mese di maggio: le attese sono per un dato paria 57,5 punti, in rialzo rispetto alla rilevazione precedente. Alle 17:30 anche un'asta di Buoni del Tesoro americano ad un mese con rendimenti precedenti molto vicini al 2%. Naturalmente anche occhi puntati sul Senato, dove il Governo Conte chiede la fiducia.

Ieri Piazza Affari ha chiuso un ribasso dello 0,45% a quota 22.009 punti. ça seduta era iniziata con un ottimo rialzo, superiore al punto percentuale. Questo rimbalzo però è stato venduto con l'indice che alla fine ha chiuso in rosso. A soffrire molto è stata Fca che ha chiuso la sessione con un ribasso del 3,63%. In due giorni il titolo ha perso più di otto punti percentuali. In difficoltà anche i titoli bancari: Intesa Sanpaolo è stata la migliore, chiudendo invariata. Male Unicredit che ha ceduto lo 0,8%. Peggio Banco Bpm e Ubi Banca che hanno perso tre punti percentuali. Si è difesa bene Enel, invece, che è salita dell'1,12%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un ulteriore calo: il differenziale ha toccato i 210 punti base per poi chiudere a 218. Un calo importante anche per il rendimento del Btp decennale il cui rendimento si è attestato al 2,60%.

