Borsa Italiana oggi/ Milano news: Unicredit a -1,7%, Stm a +2,1% (18 luglio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

18 luglio 2018 - agg. 18 luglio 2018, 10.55 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:50

La Borsa italiana cede lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,2%), Atlantia (-0,2%), Banco Bpm (-1%), Bper (-0,4%), Brembo (-1,3%), Eni (-0,1%), Ferragamo (-0,3%), Fineco (-0,1%), Generali (-0,2%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), Italgas (-0,6%), Leonardo (-0,3%), Mediaset (-0,1%), Mediobanca (-0,8%), Telecom Italia (-0,9%), Terna (-0,1%), Ubi Banca (-1,3%), Unicredit (-1,7%), Unipol (-0,5%) e UnipolSai (-0,2%). Tenaris, invece, si trova in parità. I rialzi più consistenti sono quelli di Banca Generali (+0,8%), Campari (+0,9%), Cnh Industrial (+2,4%), Fca (+0,9%), Saipem (+0,6%) e Stm (+2,1%). Fuori dal listino principale TerniEnergia sale del 7,9%, mentre De Longhi cede il 4,7%. Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,165, mentre lo spread tra Btp e Bund sale sopra i 214 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Non ci sono molti dati macroeconomici in arrivo quest’oggi per i mercati. Una certa attenzione sarà riservata alle parole che Jerome Powell, Governatore della Federal Reserve, pronuncerà nel pomeriggio nella sua audizione al Congresso. In mattinata, alle 11:00, saranno diffusi i dati sull’indice dei prezzi al consumo in Europa per il mese di giugno. Dagli Usa, nel pomeriggio, arriveranno le stime sui nuovi cantieri residenziali e delle licenze edilizie concesse a giugno. Alle 16:30 appuntamento con il dato sulle scorte di petrolio. Ieri la Borsa italiana ha chiuso in rialzo dello 0,71%, restando però ancora sotto la soglia dei 22.000 punti.

Tra i tioli più brillanti si segnala Mediset, che ha messo a segno un rialzo del 3,48%. Merito anche dell’Opa che la società di Cologno monzese, insieme a F2i, ha deciso di lanciare su Ei Towers, in cui tra l’altro ha già una partecipazione del 40%. L’operazione non ha portato in rialzo solo il titolo di Ei Towers (+15,1%), che si è avvicinato al prezzo dell’Opa (57 euro ad azione), ma ha fatto fare un balzo del 20,6% a Rai Way, azienda che ora potrebbe essere coinvolta nel risiko delle torri e che era già finita nel mirino di Ei Towers. Buona anche la performance di Leonardo, che ha guadagnato il 2% in virtù dell’accordo chiuso per la realizzazione dei nuovi velivoli della Royal Air Force. Lo spread tra Btp e Bund ha fatto registrare un nuovo calo, attestandosi a 213 punti base.

