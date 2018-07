MULTE E ATTI GIUDIZIARI, A CONSEGNARLE NON SOLO POSTE/ Cosa cambia: risparmio per cittadini e amministrazioni?

Consegna multe e atti giudiziari, cade monopolio Poste: cosa cambia. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio spiega: “Ora apertura ad altri operatori”. Le ultime notizie

20 luglio 2018 - agg. 20 luglio 2018, 21.36 Silvana Palazzo

Multe e atti giudiziari, cade monopolio Poste

Il mercato della consegna delle multe e degli atti giudiziari si apre anche ad altri operatori oltre alle Poste. Cosa cambia per i cittadini? L'ipotesi più plausibile è che la caduta del monopolio porti un risparmio per chi riceve quelle notifiche. Un costo minore, dunque, per gli automobilisti multati, oltre che per le amministrazioni locali. Finora Poste Italiane aveva l'esclusiva su un servizio che fruttava un business di 300 milioni di euro l'ora. La concorrenza potrebbe garantire allora costi minori per i contribuenti. L'abbattimento dei costi è auspicabile anche per le amministrazioni statali. La rete di Poste Italiane però ha una presenza capillare sul territorio nazionale a differenza, per ora, di altre aziende private. Per questo c'è già chi si chiede sui social se dovrà fare chilometri e sprecare tempo prezioso per andare a ritirare una raccomandata. Un'idea più chiara si avrà quando il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (agg. di Silvana Palazzo)

Cambia la consegna di multe e atti giudiziari: la liberalizzazione è arrivata, quasi un anno dopo dalla legge sulla Concorrenza che la prevedeva. Quindi, il servizio non è più esclusivo monopolio delle Poste, ma è aperto ad altri operatori. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per offrire come servizio postale le notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. «Con questo provvedimento si compie un passo decisivo per l'effettiva apertura del mercato ad altri operatori», il commento del vicepremier, come riportato da Repubblica. Il ritardo del decreto era stato evidenziato anche dall'Antitrust, quindi gli operatori privati erano tornati a chiedere un'accelerazione. A questo punto l'apertura del mercato ad altri operatori del settore «consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato», aggiunge il ministro.

COSA CAMBIA CON LA LEGGE

La liberalizzazione della consegna di multe ed atti giudiziari completa, come si legge nel comunicato, la fase di regolamentazione del settore postale per quanto riguarda i servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, che è stata avviata nel 2017 con la Legge per la concorrenza che abrogava la norma secondo cui Poste Italiane ha l'affidamento esclusivo. Poi c'è stata la pubblicazione della delibera n. 77/2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ora il decreto ministeriale verrà inviato alla Corte dei Conti prima che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale. «Ci auguriamo che il Governo prosegua rapidamente l'opera di regolamentazione necessaria per aprire realmente il settore alla libera concorrenza e tradurre la legge sulla Concorrenza in realtà sostenendo gli operatori che investono in questo settore», dichiarava solo qualche giorno fa l'amministratore delegato di Nexive, Luciano Traja, che attendeva proprio questo decreto.

