BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (10 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo i recenti cali. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

10 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata macroeconomica con qualche dato in più rispetto alle precedenti quella di oggi. Alle 8:45 la produzione industriale francese per il mese di giugno: le attese sono per un dato del +0,5%, in miglioramento rispetto a Maggio. Alle 10:30 il Pil inglese per il secondo trimestre dell'anno, prima stima preliminare, le attese sono per un incremento dello 0,4% che a livello annuale significherebbe una revisione al rialzo all'1,3%. Sempre alla stessa ora anche la produzione industriale per il mese di giugno che è vista in crescita dello 0,4%. Sempre alle 10:30 la produzione manifatturiera per il mese di giugno: è previsto un aumento dello 0,3%, in diminuzione rispetto a maggio. Alle 11:45 un'asta di Bot italiani con scadenza a dodici mesi: in precedenza i rendimenti erano stati pari allo 0,33%, ma non è da escludere con le recenti tensioni sullo spread che i tassi possano essere maggiori del previsto. Alle 14:30 dal Canada il tasso di disoccupazione per il mese di luglio che è visto in discesa al 5,9%. Infine sempre alla stessa ora dagli Stati Uniti il dato relativo all'inflazione: questa è vista crescere a luglio dello 0,2% che a livello annuale significa un incremento di quasi tre punti percentuali.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,72% a quota 21.634 punti. Male il comparto bancario con Unicredit che ha fatto registrare un ribasso di circa due punti percentuali. Giù anche Poste Italiane che ha ceduto l'1,69%. Ottima giornata, invece, per i titoli petroliferi nonostante il recente calo del petrolio. Saipem è stata addirittura la migliore del listino con un progresso del 2,5%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un nuovo rialzo portandosi a 251,5 punti base. Su anche il rendimento del Btp decennale che è pari ora al 2,89%.

