RIPRESA E POLITICA/ I danni del contratto "flessibile" di Lega-M5s

Lega e Movimento 5 Stelle oscillano alla ricerca del consenso, senza prendere realmente una posizione di campo su dove vogliono portare il Paese. ALFONSO RUFFO

11 agosto 2018 Alfonso Ruffo

Luigi Di Maio (Lapresse)

Quello che ci vuole è un nuovo paradigma. Uno schema generale di pensiero dentro il quale collocare azioni coerenti e comprensibili anche quando non condivise. Una cornice larga che possa contenere le tessere di un disegno che si andrà componendo nel tempo e il cui risultato atteso è conosciuto. Solo così sarà possibile eliminare quell'incertezza, che inevitabilmente sfocia in confusione, che accompagna l'attività di governo tutti i giorni, in più momenti al giorno, dichiarazione di ministro dopo dichiarazione di ministro, alla ricerca costante di un compromesso che tenga l'esecutivo in equilibrio.

Nata quasi per caso e contro natura - basta riascoltare le dichiarazioni prima del voto per apprezzare l'incompatibilità dei giocatori in campo -, l'attuale formazione giallo-verde è tenuta in vita dal collante di un contratto (non certo un'alleanza) che per funzionare va calibrato momento per momento. I capitani delle due squadre costrette a militare dalla stessa parte hanno ben chiaro che la posta in gioco è molto alta e assai difficilmente potranno tornare a cimentarsi nel massimo campionato, quello del governo nazionale, se dovessero deludere i loro tifosi fallendo gli obiettivi che si sono dati.

Lo spazio per fare gol - tanto per restare nella metafora calcistica - è molto stretto. Data l'attuale debolezza degli avversari viene facile difendere la propria porta e con essa i consensi. Con le promesse elettorali si può sviluppare un bel gioco a centrocampo. Ma segnare è tutt'altra cosa… Per segnare occorre prima di tutto stabilire dove dover tirare. Dove collocare la rete da violare tirando a turno, un po' Salvini e un po' Di Maio, per raggiungere appaiati la vetta dei capo cannonieri. E bisogna che siano chiare a tutti, specialmente agli spettatori, le regole da rispettare. L'arbitro, da solo, non basta.

Cercar di vincere la competizione mirando un po' a destra e un po' a sinistra può anche far divertire all'inizio ed è certamente una novità, un cambiamento si direbbe oggi. Ma non è la condizione ideale per portare a casa il risultato. A meno che il risultato non sia quello, speriamo di no, di confondere.

Dopo che il dogma di Berlino dell'austerità felice (rigore fiscale e riforme strutturali in presenza di un'economia stagnante) ha mostrato la corda a causa di una crisi fuori del normale, si pone oggi il problema di quale modello culturale e operativo perseguire per assicurare all'Italia un futuro condiviso. Vogliamo che il Paese continui a crescere e, anzi, acceleri la sua corsa per garantire più benessere a tutti o desideriamo rallentare staccandoci dal convoglio europeo del quale, volenti o nolenti, facciamo parte? In assenza di chiarezza alcune azioni sembrano indirizzate al primo obiettivo, altre al secondo.

Come non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca non si può avere, tutto e subito, la flat tax, il reddito di cittadinanza, la riforma delle pensioni, gli 80 euro, il rispetto dei parametri europei, il controllo dello spread e delle frontiere, l'aumento delle assunzioni per decreto, il blocco dell'Iva. Per poterci fare un'idea della situazione e stabilire se ci va di essere felici crescendo con rigore o decrescendo con flessibilità o ristagnando incerti tra rigore e flessibilità con i giovani che se ne vanno all'estero abbiamo bisogno che qualcuno risponda a una semplice domanda: ma a che gioco giochiamo?

