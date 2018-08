BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ai 21.000 punti (14 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cercherà di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

14 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.000 PUNTI

Ultima giornata di contrattazioni a Piazza Affari oggi prima della pausa per Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda, provenienti praticamente dalla sola Europa. Già alle 8:00 dalla Germania arriveranno il Pil del secondo trimestre, con il consensus al +0,4% e l’indice dei prezzi al consumo di luglio, previsto in aumento del 2,1%. Alle 11:00, sempre dalla Germania, la diffusione dell’Indice Zew per il mese di agosto, previsto in calo. Alla stessa ora, saranno diffusi i dati sul Pil europeo del secondo trimestre (previsto in aumento dello 0,3%) e sulla produzione industriale del mese di giugno (che dovrebbe scendere dello 0,5%). A tenere banco sarà comunque ancora la situazione della Turchia.

Ieri, infatti, la Borsa italiana ha chiuso in calo dello 0,58%, fermandosi a 20.969 punti, recuperando soprattutto nella parte finale della seduta. La lira turca ha recuperato anche un po’ di terreno sul dollaro, tuttavia è presto per dire se “l’emergenza” sia passata. Sul listino principale hanno perso parecchio terreno le banche, specie Banco Bpm (-3%), Ubi Banca (-2,9%) e Unicredit (-2,6%). Pesante anche il -2,7% di Leonardo. Tra i rialzi da segnalare il +2,4% di Azimut e il +2,3% di Unipol. Lo spread è salito ancora, raggiugendo i 277 punti base. Anche oggi, sicuramente, si guarderà molto al differenziale tra i Btp e i Bund a dieci anni.

