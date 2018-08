Unicredit, nuova truffa via sms, WhatsApp e mail/ A rischio conti correnti anche per i clienti di Intesa e Bnl

14 agosto 2018 Bruno Zampetti

UNICREDIT, INTESA E BNL: NUOVA TRUFFA VIA MAIL E SMS

I clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bnl devono fare attenzione. A quanto pare rischiano di essere bersaglio di tentativi di truffe che hanno l’obiettivo di “catturare” i dati dei conti correnti in modo da poterli svuotare. Il tentativo dei malintenzionati viene messo in atto tramite mail o messaggio su whatsapp, mediante la tecnica del phishing. Di fatto si riceve un messaggio in cui viene detto che il proprio account bancario risultato bloccato e che quindi bisogna impostare dei nuovi codici di accesso. Ovviamente il tutto è corredato da un link, che cerca di riproporre il nome della banca, pur non potendo essere uguale a quello ufficiale, dove ci si trova anche di fronte a una grafica che spesso riporta i loghi che fanno pensare di essere sul sito giusto. Tuttavia non è così e nella schermata viene chiesto di inserire le proprie credenziali per poter impostare una nuova password, un po’ come succede con altri account che si hanno online.

I MESSAGGI DI CUI DIFFIDARE

Occorre dunque prestare la massima attenzione e diffidare di questi messaggi, spendendo magari del tempo a effettuare una chiamata in banca per verificare l’autenticità di una mail o di un messaggio whatsapp. Una leggerezza potrebbe infatti costare veramente cara. Fortunatamente ci sono anche sistemi di accesso al servizio di home banking che richiedono più di un codice per l’operatività o anche l’utilizzo di una chiavetta token. Non mancano poi sistemi con una chiamata da effettuare dal proprio telefono digitando un codice che viene mostrato al terminale video. Tutti sistemi che mirano evidentemente a ridurre la possibilità che queste truffe possano essere perpetrate. Tuttavia se gli allarmi su questi tentativi di truffa continuano a circolare è bene non abbassare la guardia anche se si conta su sistemi più sicuri. Anche le tecniche dei malintenzionati, infatti, evolvono.

