ATLANTIA, CROLLO IN BORSA/ La Holding di Autostrade per l’Italia perde il 26% a Piazza Affari

16 agosto 2018 - agg. 16 agosto 2018, 11.59 Lorenzo Torrisi

CROLLO ATLANTIA IN BORSA

Atlantia crolla in Borsa dopo che è emersa, già ieri, la volontà del Governo di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia a seguito del crollo del Ponte Morandi. Il titolo della holding che vede tra i suoi principali azionisti Edizione, società della famiglia Benetton, sta infatti cedendo il 26% a Piazza Affari, dopo il calo superiore al 5% fatto registrare martedì. A Milano va male (-8%) anche Sias, altra concessionaria autostradale, così come Astm (-7,5%). Del resto quella del Governo appare come una forte mossa unilaterale che manda un messaggio chiaro al mercato: le concessioni autostradali possono essere messe in discussione. Come sottolinea Atlantia in comunicato, tra l’altro, ciò sta avvenendo “in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria ed in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell’accaduto”.

ASPI SOLO UNA PARTE DELLA HOLDING

Per quanto, quindi, Autostrade per l’Italia (Aspi) possa essere indennizzata, con “il riconoscimento del valore residuo della concessione”, Autostrade per l’Italia rischia di vedersi tolta la gestione di una parte molto rilevante della rete autostradale del Paese. La concessione, infatti, non riguarda solo il tratto autostradale dove si è verificato il crollo del Ponte Morandi, ma tutte le autostrade che ora sono gestite da Aspi. Ecco quindi spiegata la ragione di un crollo così importante del titolo. Crollo che sarebbe stato sicuramente più ampio se Atlantia non fosse stata una holding che oltre ad Autostrade per l’Italia ha al suo interno Aeroporti di Roma, Telepass, aeroporti sulla Costa Azzurra, autostrade anche in Brasile, India, Cile e Polonia, senza dimenticare che da poco è arrivato il via libera dell’Antitrust Ue all’acquisizione di Abertis, società spagnola che gestisce autostrade in Italia (la Brescia-Padova), Argentina, Portogallo, Francia, Colombia e Porto Rico.

