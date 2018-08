BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari riapre dopo la pausa di Ferragosto (16 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi riapre dopo la chiusura di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO LA PAUSA DI FERRAGOSTO

La Borsa italiana riapre oggi i battenti dopo la chiusura dovuta alla festività di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Alle 11:00 ci saranno quelli relativi alla bilancia commerciale europea per il mese di giugno, mentre alle 14:30, dagli Stati Uniti, arriverà il dato sui sussidi settimanali di disoccupazione, sempre utile per capire quale sia la situazione economica a stelle e strisce. Martedì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,3%, a 20.906 punti. All’inizio della seduta c’era stato anche un rialzo, che poi si è via via ridotto. Non si può quindi dire che l’allarme sulla situazione della Turchia sia del tutto passato, ma quanto meno un segnale dalla Borsa è arrivato. Vedremo oggi alla riapertura delle contrattazioni quale sarà il sentiment degli investitori.

Martedì non è stata una buona giornata per Atlantia, che ha perso più di cinque punti percentuali, a causa del crollo del ponte autostradale di Genova, della cui manutenzione era responsabile Autostrade per l’Italia. Anche in questo caso sarà interessante capire come andrà il titolo nella giornata odierna. In netto ribasso anche Mediaset, scesa del 5,7%. Bene, invece, hanno fatto Unipol, salita di oltre 4 punti, e Saipem, che ha chiuso con un +3,8%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso fino a 272 punti base, ma resta ancora a livelli piuttosto elevati.

© Riproduzione Riservata.