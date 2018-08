BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari lotta per i 20.500 punti (17 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo per tenere quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

17 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI LOTTA PER I 20.500 PUNTI

Non sono attesi molti dati macroeconomici nella giornata di oggi, ma alcuni sono davvero interessanti. Alle 10:00 verrà reso noto l’andamento della bilancia delle partite correnti in Italia per il mese di giugno. Alla stessa ora, arriverà anche il dato della Bce sempre sulle partite correnti. Alle 10:30 la Banca d’ Italia fornirà un aggiornamento sul livello del debito pubblico. Nel pomeriggio dagli Usa, alle 16:00, arriveranno l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per il mese di agosto e il leading indicator relativo a luglio. Per quanto riguarda il calendario di Borsa, c’è da tener presente che scadono i contratti di opzione su indici e azioni con termine ad agosto.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,83% a 20.524 punti. Tutto questo mentre le altre piazze europee e Wall Street erano in rialzo. Giornata da dimenticare per Atlantia, che ha ceduto il 22,26%, sull’onda delle dichiarazioni degli esponenti del Governo che si sono detti pronti a revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia. Male anche gli altri concessionari autostradali, come Sias (-7,3%) e Astm (-10,5%). Giornata negativa anche per Ubi Banca (-2,34%), Poste Italiane (-2,94%) e Banco Bpm (-3,96%). È proseguito il buon momento di Unipol, che ha guadagnato il 3,59%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 279 punti.

