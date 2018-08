PAPERONI DI BORSA/ Berlusconi fuori dalla top ten. Tra i più ricchi d’Italia svetta Del Vecchio

Berlusconi fuori dalla top ten dei Paperoni di Borsa. Al comando della classifica stilata da Milano Finanza c'è Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica

18 agosto 2018 Bruno Zampetti

Silvio Berlusconi (Lapresse)

PAPERONI DI BORSA, BERLUSCONI FUORI DALLA TOP TEN

Silvio Berlusconi è fuori dalla top ten dei Paperoni di Borsa. La speciale classifica stilata da Milano Finanza vede al primo posto, per il sesto anno consecutivo, Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, società che ha da non molto compiuto un’importante operazione di aggregazione con Essilor, che con tutta probabilità porterà il gioiellino dell’occhialeria italiana a essere diretto dai francesi una volta che Del Vecchio non ci sarà più. Per il momento l’imprenditore 83enne può contare su un patrimonio borsistico pari a quasi 21 miliardi di euro, in crescita del 16,72% rispetto allo scorso anno. Chiaramente si sta parlando di ricchezza relativa alle quote detenute in società quotate a Piazza Affari, quindi non alla ricchezza reale, determinata da altri asset che nulla hanno a che fare con la Borsa.

IN CALO I FRATELLI BENETTON

Al secondo posto di questa classifica speciale ci sono i fratelli Rocca, che si fermano sotto la soglia degli 11 miliardi di euro, pari al valore della quota in Tenaris. Berlusconi risulta quindi non essere tra i primi dieci, complice forse anche la perdita di valore nell’ultimo anno di Mediaset. Milano Finanza mette in risalto un dato interessante: i primi 50 anni classificati possiedono l’87% della ricchezza totale. E il loro “gruzzoletto” in un anno è cresciuto di oltre l’11%. Silvio Berlusconi, essendo undicesimo nella graduatoria, potrà sperare di tornare nella top ten già l’anno prossimo. Perché ciò avvenga, però, le cose per le sue aziende dovranno andare bene nei prossimi mesi. Da segnalare che i fratelli Benetton si trova al sesto posto. E la classifica, essendo stata stilata con i dati aggiornati al 16 agosto, teneva conto del crollo in borsa di Atlantia.

© Riproduzione Riservata.