BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: chiusura a -1,73%, Tenaris a -6,3% (2 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 17.43 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI, LA CHIUSURA

La Borsa italiana chiude in calo dell’1,73% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente Campari (+0,07%) Ferrari (+4,03%), Italgas (+0,14%) e Stm (+0,81%). I ribassi più ampi sono quelli di Azimut (-2,93%), Banca Mediolanum (-2,74%), Banco Bpm (-4,63%), Banca Generali (-3,89%), Bper (-3,57%), Brembo (-1,88%), Buzzi (-3,95%), Enel (-1,96%), Exor (-2,14%), Ferragamo (-2,41%), Intesa Sanpaolo (-3,86%), Mediaset (-2,61%), Moncler (-2,29%), Pirelli (-2,09%), Poste Italiane (-5,41%), Saipem (-5,29%), Telecom Italia (-1,88%), Tenaris (-6,3%), Ubi Banca (-1,76%), Unicredit (-4,27%), Unipol (-4,14%) e UnipolSai (-3,28%). Fuori dal listino principale Net Insurance sale del 5,19%, mentre Diasorin cede l’8,55%. Il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,16, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 244 punti base.

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16:00

La Borsa italiana cede l’1,6% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente Campari (+0,7%) Ferrari (+1,9%), Luxottica (+0,3%) e Prysmian (+0,7%). I ribassi più ampi sono quelli di Azimut (-2,7%), Banca Mediolanum (-2,2%), Banco Bpm (-4,2%), Banca Generali (-2,8%), Bper (-3,4%), Brembo (-2,1%), Buzzi (-3,5%), Enel (-1,6%), Exor (-1,7%), Ferragamo (-2,2%), Generali (-1,8%), Intesa Sanpaolo (-3,6%), Mediaset (-1,7%), Pirelli (-3%), Poste Italiane (-4,6%), Saipem (-3,8%), Tenaris (-6%), Ubi Banca (-2,3%), Unicredit (-4,1%), Unipol (-3,2%) e UnipolSai (-2,3%). Fuori dal listino principale Fiera Milano sale del 4,1%, mentre Alfio Bardolla cede l’8,2%. Il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,16, mentre lo spread tra Btp e Bund raggiunge i 242 punti base.

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:35

La Borsa italiana cede l’1% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente Ferrari (+2%), Fineco (+0,5%) e Luxottica (+0,5%). Campari e Snam sono invece in pareggio. I ribassi più ampi sono quelli di Azimut (-1,5%), Banco Bpm (-2%), Banca Generali (-1,4%), Bper (-1,7%), Brembo (-1,4%), Buzzi (-2%), Cnh Industrial (-1,1%), Enel (-1,1%), Exor (-2%), Ferragamo (-1,3%), Generali (-1,6%), Intesa Sanpaolo (-2,3%), Leonardo (-1,8%), Poste Italiane (-3,7%), Saipem (-1,7%), Telecom Italia (-1,3%), Tenaris (-2,9%), Ubi Banca (-1,7%), Unicredit (-2,3%), Unipol (-2,2%) e UnipolSai (-2,1%). Fuori dal listino principale Net Insurance sale del 7,2%, mentre Ascopiave cede il 7,1%. Il cambio euro/dollaro scende verso quota 1,16, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 232 punti base.

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Giornata macroeconomica con pochi dati quella di oggi. Alle 10:40 un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a dieci anni e con tassi che in precedenza erano stati pari all'1,38%. Alle 11:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a cinque anni e rendimenti attesi intorno alla parità. Alle 13:00 la riunione della banca centrale inglese che è attesa alla prova dei tassi: secondo gli analisti in questa sessione il costo del denaro verrà rialzato dallo 0,5% allo 0,75%, mentre il Qe dovrebbe rimanere invariato. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per un aumento a 221 mila unità rispetto alle 217 mila precedenti. Infine, alle 16:00, sempre dagli Usa, gli ordinativi alle fabbriche per il mese di giugno: gli analisti ritengono che questi dovrebbero subire un aumento dello 0,7%, in ulteriore progresso rispetto al mese di maggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un calo dell'1,91% a quota 21.791 punti. A pesare sono stati soprattutto i conti trimestrali di Intesa ed Enel che hanno deluso le attese. La prima ha mostrato un utile record ma hanno prevalso delle forti vendite con il titolo che ha chiuso con un ribasso di oltre quattro punti percentuali. Molto male anche Enel che ha mostrato profitti superiori alle attese ma anche un debito aumentato del 14%. Goldman Sachs ha tagliato il rating a neutral ed il titolo ha ceduto il 3,88%. Peggio di tutti, sempre per via dei conti trimestrali, ha fatto Ferrari, che ha perso oltre l’8%. Lo Spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un piccolo calo, portandosi così a 229,2 punti base. In controtendenza, tuttavia, il rendimento del Btp decennale, che si è salito al 2,78%.

© Riproduzione Riservata.