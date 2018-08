ATLANTIA NUOVO CALO IN BORSA/ Titolo cede 8,7% dopo le dichiarazioni del Governo

Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia

20 agosto 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

ATLANTIA IN BORSA

Dopo il -25% di giovedì e il recupero realizzato venerdì (vicino al +6%), Atlantia torna a soffrire in Borsa, perdendo circa l’8,7%, attestandosi a quota 17,65 euro. Il titolo risente ovviamente di quanto sta avvenendo intorno ad Autostrade per l’Italia. È infatti stato avviato l’iter per la revoca della concessione autostradale e le dichiarazioni degli esponenti del Governo nei confronti di Aspi sono sempre piuttosto dure. Non sembrano esserci ripensamenti e c’è anche una certa compattezza nel ritenere che sia giusto far ritornare le autostrade sotto il diretto controllo dello Stato. Non a caso anche le altre società autostradale quotate a Piazza Affari, come Sias, stanno facendo registrare perdite. Secondo quanto riporta Repubblica, il Governo starebbe pensando anche a una legge per togliere la concessione ad Aspi, ma Matteo Salvini ha detto di non saperne nulla.

TURBOLENZE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI

Resta il fatto che non c’è molta chiarezza su quanto potrebbe avvenire nelle prossime settimane, sia per quanto riguarda l’inchiesta giudiziaria della Procura di Genova, per accertare le responsabilità del crollo del Ponte Morandi, sia per quanto riguarda la possibilità che lo Stato debba pagare un maxi-indennizzo ad Autostrade per l’Italia nel caso di revoca della concessione autostradale ed è perciò normale che gli investitori adottino un atteggiamento di prudenza liberandosi dei titoli di Atlantia, anche se nella holding ci sono altri asset oltre a quelli di Aspi. Molto probabilmente il titolo subirà dei repentini movimenti nei prossimi giorni, in base anche a quelle che saranno le dichiarazioni degli esponenti del Governo e le novità sull’inchiesta della Procura di Genova.

