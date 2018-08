Auto a chilometri zero, è boom/ I dati rivelano grandi affari: fascia di mercato in grande crescita

Auto a chilometri zero, è boom! Secondo uno studio condotto da Autoscout 24, la fascia di mercato del cosiddetto chilometro zero è in grande ascesa e la motivazione principale è legata al risparmio. Infatti, come sottolineato da Business Online, la riduzione di costi è evidente rispetto al prezzo di listino di un modello appena uscito dalla fabbrica. E, soprattutto, parliamo di automobili che hanno la stessa qualità di quelle ordinate da una qualsiasi concessionaria, con la sola differenza di essere già pronte. Le automobili a chilometri zero infatti sono quelle in esposizione nel salone e il loro chilometraggio è nullo, l’unico dettaglio che li distingue è la mancata possibilità di personalizzazione della vettura.

AUTO A CHILOMETRI ZERO, PRO E CONTRO

Business Online sottolinea che, come per tutti gli altri casi, ci sono pro e contro. E il dettaglio del prezzo è tra i più interessanti: parliamo di circa il 25 per cento in meno rispetto a quello a cui le auto vengono vendute solitamente. E, come dicevamo, il modello è subito a disposizione: non bisogna dunque attendere settimane o mesi a differenza di quanto accade ordinando una automobile in concessionaria. Infine, l’assicurazione è con dei meccanismi di estensione dati gratuitamente dalla maggior parte delle case madri o concessionarie uguale a quella di fabbrica. Tra i contro da segnalare, la permuta o rottamazione con i vari incentivi, che non vengono offerti così come i finanziamenti agevolati o assicurazioni a costo zero, e il dettaglio di non poter modificare o personalizzare la vettura a proprio piacimento. Ma i dati parlano chiaro: è un vero e proprio boom per le auto a chilometro zero.

