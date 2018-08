BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari alla ricerca di un rialzo (20 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa, Lapresse

PIAZZA AFFARI ALLA RICERCA DI UN RIALZO

Giornata priva di spunti macroeconomici quella di oggi. Gli occhi resteranno puntati sulla Turchia, per capire se rappresenterà ancora o meno un fattore destabilizzante per i mercati. Sulla Borsa italiana si segnala l’avvio dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria volontaria lanciata da A2A e Lario Reti Holding sulle azioni di Acsm-Agam. Al via anche l’Opa di Fenice sulle azioni di Zephyro. Piazza Affari cercherà di recuperare terreno dopo la chiusura a -0,53% di venerdì scorso, che ha portato il Ftse Mib a quota 20.415 punti. Nonostante il rimbalzo (+5,68%) di Atlantia, il cui tonfo di giovedì non aveva certo contribuito a far andare bene la Borsa italiana, a Piazza Affari fanno fatica soprattutto i titoli bancari.

Venerdì, infatti, Ubi Banca ha ceduto il 5,8% e Banco Bpm il 2,9%. È proseguito anche il brutto momento di Leonardo (-2,4%) e Unipol, dopo i rialzi delle precedenti sedute ha perso il 2,2%. Tra i rialzi da segnalare anche Mediaset (+0,9%) e Cnh Industrial (+1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 283 punti base e quindi prosegue nel trend rialzista iniziato da qualche giorno. Si avvicina il momento della messa a punto della Legge di bilancio e le tensioni sui nostri titoli di stato, complici anche gli acquisti di Bund, considerati un porto sicuro, non aiutano a far calare il differenziale tra i bond italiani e quelli tedeschi.

