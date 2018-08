Pepsi acquista SodaStream per 3,2 miliardi di dollari/ Ultime notizie: mossa ecologica del colosso Usa

Sta per finalizzarsi dopo anni di offerte l'acquisto dell'azienda israeliana Sodastream da parte dell'americana Pepsi Cola, ecco di cosa si tratta nei dettagli

20 agosto 2018 Paolo Vites

Un distributore Sodastream

Sarà un matrimonio sicuramente a base di bollicine, quello che si sta per consumare tra la Pepsi e l’israeliana Sodastream, con una proposta di acquisto di 3,2 miliardi di dollari. Un matrimonio ovviamente con un lungo corteggiamento iniziato nel 2015, e che si dovrebbe celebrare a inizio 2019. La nota azienda americana concorrente della Coca Cola punta infatti da anni a prendersi quella che è la maggiore produttrice al mondo di bombolette per la produzione di acqua gasata a casa, oltre a 100 tipi di sciroppi diversi in 45 paesi al mondo, per un totale di 80mila punti vendita. Un po’ come la nostra vecchia Idrolitica, insomma, ma più tecnologica.

Il fatto è che la Pepsi vuole posizionarsi su un mercato casalingo adesso che le bibite gassate non sono più così di moda per motivi dietetici. In realtà Sodastream è nata originariamente, nel lontano 1903, in Inghilterra e acquisita dalla israeliana Soda-Club nel 1998. Non mancano le polemiche legate ad essa, vista la delicata situazione del paese: fino al 2015 infatti lo stabilimento principale era in Cisgiordania e occupava centinaia di palestinesi. Poi il mondo liberal anti Israele ha cominciato a mobilitarsi, compresa l’attrice Scarlett Johansson che recise il suo contratto pubblicitario con l’azienda, e la direzione chiuse la sede palestinese lasciandoli senza lavoro. Oggi i dipendenti palestinesi sono una settantina soltanto. In territorio israeliano invece gli stabilimenti aperti sono tredici.

