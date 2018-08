Rating Italia, Moody’s rinvia l’esame/ Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s: “serve maggiore chiarezza”

Moody's rinvia l'esame di revisione del rating Italia: ultime notizie, conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono “attenzionate” in attesa del Def

20 agosto 2018 Niccolò Magnani

Ministro Economia, Giovanni Tria (LaPresse)

In una nota pubblica attesa da giorni, Moody’s decide.. di non decidere, almeno per ora: l’agenzia di rating Usa, che doveva valutare la situazione italiana per un eventuale declassamento, ha stabilito un rinvio del processo di revisione perché ancora le servono indicazioni, dati e analisi su un periodo più lungo. In fondo, il Governo gialloverde è in sella da soli 70 giorni e il vero primo ostacolo grosso sarà tra qualche mese, in pieno studio della Manovra Economica prima dell’inverno e di fine anno. Pare dunque che la stessa Moody’s abbia deciso di rinviare in autunno - più precisamente a fine ottobre - il giudice sul nostro rating, dopo aver visionato la pubblicazione della nota di aggiornamento al Def: ad oggi l’affidabilità dell’Italia è valutata Baa2 ma il rischio di un declassamento ulteriore per i rischi derivati dalle politiche di spesa del Governo gialloverde è assai presente.

I RISCHI (AL RIBASSO) DEL RATING ITALIANO

«Il prolungamento del processo di revisione» - che ricordiamo è iniziato lo scorso 25 maggio - «mira ad avere una maggiore visibilità sulla direzione delle politiche del Paese. L'agenzia di rating di solito punta a concludere le revisioni di rating entro un periodo di tre mesi», ma in questo caso la revisione va ben oltre visto il piano particolare del nuovo Governo, «il possibile stallo delle riforme strutturali, a cui si aggiunge il rischio che 'importanti riforme del passato come quella delle pensioni del 2011 o quella del mercato del lavoro del 2015 vengano cancellate». Infine, Moody’s attende il Def che darà una linea un po’ più chiara sul piano strategico-economico del Governo nei prossimi tre anni di crescita economica. Chiarezza fiscale, economica e financo politica: il Governo Conte è sotto l’occhio di osservazione di Moody’s e non solo, con la stessa Bruxelles che “attenziona” da molto vicino le prossime mosse di Roma e del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

