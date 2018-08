BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ai 20.500 punti (21 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di raggiungere quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

21 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 20.500 PUNTI

La giornata macroeconomica di oggi non ha dati da offrire. In giornata si terranno delle aste di titoli di stato: la Germania emetterà Bund a due anni, mentre la Spagna Bonos a 3 e 9 mesi. Sarà certamente interessante vedere come andrà il collocamento di bond di Madrid, visto che ultimamente si era ampliata la forbice dei rendimenti tra i nostri titoli e quelli spagnoli. A Piazza Affari non mancherà attenzione alle dichiarazioni e alle notizie riguardanti Autostrade per l’Italia. Già ieri Atlantia ha chiuso la giornata con un calo superiore al 4,6%, recuperando tra l’altro nel pomeriggio visto che in mattinata il titolo aveva perso anche più del 9%. Il Ftse Mib ha in ogni caso chiuso in rialzo dello 0,27%, a quota 20.470 punti.

Vedremo se la Borsa italiana riuscirà a recuperare i 20.500 punti. Ieri hanno fatto bene i titoli della galassia Fca. Non solo quella della casa automobilistica ha messo a segno un +3,2%, ma Exor ha guadagnato il 2%, Ferrari l’1,5% e Cnh Industrial quasi un punto percentuale. Bene anche Moncler, che ha guadagna il 2,4%. Brutta giornata per Saipem, che ha ceduto il 2,7%, mentre A2A ha ceduto l’1,9%. Continua il brutto momento di Poste Italiane, che ha lasciato sul terreno l’1,6%, mentre Unipol ha perso l’1,9%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 274 punti base.

