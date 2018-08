Atlantia allo scontro col Governo, "Valutiamo effetti esternazioni"/ Oggi Cda straordinario: -3,4% in Borsa

A quanto pare Atlantia sembra voler andare all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. Il comunicato dopo il cda parla di valutazione delle continue esternazioni

Come era prevedibile, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, dopo l’attesa conferenza stampa tenuta negli scorsi giorni dai vertici di Autostrade per l’Italia l’annuncio del Cda straordinaria da parte di Atlantia, la holding chiamata direttamente in causa dal Governo dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e protagonista di un impressionante crollo a Piazza Affari. E nella nota emessa dalla società non solo si parla delle “verifiche relative all’impianto” messe in atto ma si fa diretto riferimento alla missiva inviata dal Ministero delle Infrastrutture dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte in merito alla revoca della concessione: dopo aver ribadito che le misure messo in atto da Autostrada trovano “il pieno supporto” da parte di Atlantia, il Cda ha toccato il punto dolente, dichiarando di aver “avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società” soprattutto in riferimento all’andamento in Borsa e alla tutela dei risparmiatori. Infatti, anche oggi, il titolo ha subito una pesante perdita sul listino di Piazza Affari, segnando un -3,4% che di fatto smentisce le previsioni di chi annunciava la fine delle fibrillazioni per Atlantia, nonostante l’avvio in mattinata fosse stato positivo. (agg. di R. G. Flore)

ATLANTIA ALL’ATTACCO DEL GOVERNO

A quanto pare Atlantia sembra voler andare all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. In queste ore si sta leggendo in questo modo la parte finale del comunicato stampa diffuso dalla società al termine del consiglio di amministrazione. “In relazione alla lettera di contestazione formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di Autostrade per l’Italia, il Consiglio di Atlantia ha avviato le verifiche relative all’impatto di tale missiva in merito agli strumenti finanziari del Gruppo. Il Consiglio ha altresì avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla Società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l’obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori”. Già a inizio settimana, come riportato da Milano Finanza, la Consob aveva chiesto al Governo una maggior attenzione alle dichiarazioni pubbliche riguardanti Autostrade per l’Italia e la sua controllante Atlantia.

IL CDA STRAORDINARIO

Per quanto riguarda l’impatto della lettera ricevuta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mediobanca Securities ha stimato gli effetti di una revoca della concessione autostradale, arrivando a dire che l’indennizzo che dovrebbe ricevere Autostrade per l’Italia è pari a circa 22 miliardi di euro, al netto di una penale del 10%. Nel cda di Atlantia si è parlato anche delle iniziative prese da Autostrade per l’Italia nel cda di due giorni fa. Misure che hanno trovato il pieno appoggio di Atlantia. È stato Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Aspi, a illustrare al cda di Atlantia il piano di interventi, adottato nelle more dell'accertamento delle cause dell'evento, tanto a favore delle famiglie delle vittime quanto di quelle costrette a trasferirsi dalle loro abitazioni, nonché il piano di ricostruzione del ponte crollato e il piano di viabilità alternativa nella città di Genova.

