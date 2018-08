BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari punta a un nuovo rialzo (22 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

22 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A UN NUOVO RIALZO

Anche oggi non sono previsti particolari dati macroeconomici in agenda per quel che riguarda l’Europa. Ci saranno solo l'asta dei Bund con scadenza decennale e il report sul dato dell'inflazione in Gran Bretagna. Più ricco il pomeriggio americano con i dati sulle vendite delle abitazioni esistenti, visto in leggero aumento rispetto al riferimento precedente, le scorte di petrolio greggio, le giacenze in Oklahoma di crude oil e soprattutto l'attesa per i colloqui che si terranno in serata, ora italiana, tra Stati Uniti e Cina su temi commerciali, che continueranno anche nella giornata di domani. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,53% a 20.783 punti a +1,53% non lontano dai massimi di giornata di 20.832 punti toccati dopo le 15:00. Il Ftse Mib è stato trainato in particolare da Saipem (+6,97%), che ha annunciato altri nuovi contratti del valore di 700 milioni di dollari, e dalle banche, che hanno beneficiato di uno spread in decisa contrazione.

Sotto i riflettori Ubi Banca che ha fatto registrare un balzo del 4,07%, seguita non troppo distante dal +3,39% di Intesa Sanpaolo e dal 2,22% di Bper. Poco sopra il 2% sono state le performance di Unicredit (+2,12%) e Banco Bpm (+2,07%). Ieri si è tenuto il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia e Atlantia ha chiuso con un +2,52%. I segni meno sul listino sono stati fatti registrare da Campari (-1,61%), Moncler (-0,97%) e Ferragamo (-0,23%), al contrario molto positive sono state le chiusure di Poste Italiane e Prysmian entrambe con performance oltre il 3%. Bene anche Ferrari (+2,25%) e Telecom Italia (+1,83%). Lo spread tra Btp italiani a 10 anni e Bund tedeschi è sceso del 4,72% a 264,5 punti base, dopo che Moody's ha dichiarato di estendere il periodo di valutazione del rating italiano per un possibile downgrade, rimandandolo dal 7 alla fine di settembre, per meglio esaminare i contenuti del Def.

