IL CASO/ Alta velocità, l'Italia fa scuola per il mercato unico europeo

Il tema della concorrenza nel settore dei trasporti è essenziale e di attualità. In alcuni casi, il monopolio naturale è insito nella stessa "conformazione" del mercato e per tale ragione è bene fare attenzione a tutti gli aspetti. In questi mercati, come in quello ad esempio delle concessioni Autostradali, è bene ricordarsi che è possibile privatizzare la gestione di questi servizi, ma che tale processo deve sempre passare tramite una gara trasparente che permetta allo "Stato regolatore" anche di avere il maggior introito possibile.

Proprio così facendo si garantisce la concorrenza, appunto tramite le gare, anche in mercati dove opera un solo operatore in quanto monopolio naturale. Simili esempi possono essere anche ripresi nel trasporto ferroviario regionale o nel trasporto pubblico locale. Le gare sono essenziali affinché gli Enti locali minimizzino lo spreco di risorse pubbliche: questo non sembra essere il caso di molte amministrazioni comunali come nel caso di Roma, dove Atac gestisce per conto del Comune il servizio di trasporto pubblico locale.

Dal 2009 a oggi, la società ha accumulato un "buco" tra perdite e sussidi di oltre 7 miliardi di euro. E nell'ultimo biennio la situazione non sembra migliorare, dato che le stime mostrano dei costi per vettura chilometro (l'indice utilizzato dagli economisti per contabilizzare il costo per un veicolo nel fare un km) in costante aumento, fino a un livello che è di oltre il 50% superiore a Milano e più del doppio rispetto ai migliori casi europei. Quando pensiamo alle rinazionalizzazioni, di fronte a questi numeri, forse dovremmo spaventarci un po' sia come contribuenti che cittadini che vorrebbero minimizzare lo spreco di risorse pubbliche.

Anche in mercati di loro natura più concorrenziali possono rimanere delle barriere sia nazionali che legali. Per meglio spiegare questa evidenza è bene prendere il caso del trasporto alta velocità ferroviaria. L'Italia è il benchmark europeo negli ultimi anni, grazie al processo di liberalizzazione che ha portato ad avere due operatori in competizione. Questa concorrenza ha portato a una caduta dei prezzi di oltre il 40%, mentre la domanda è praticamente raddoppiata negli ultimi 6 anni. Un risultato incredibile ripreso anche da Bloomberg Business Week che dimostra che il nostro Paese può e deve essere leader in Europa. Altri paesi infatti fanno fatica ad aprire alla concorrenza nell'alta velocità e nel mercato ferroviario a lunga percorrenza.

Non esiste di fatto ancora un mercato unico europeo, nonostante l'impegno del Parlamento europeo e della Commissione europea che hanno speso molto tempo per "costruire" il quarto pacchetto di liberalizzazione. Grazie a questo insieme di leggi, da fine del 2020 potremo vedere altri paesi europei ricalcare l'esperienza positiva italiana di concorrenza nell'alta velocità. E solo grazie a questo processo di concorrenza sarà possibile creare operatori europei che opereranno in un mercato unico.

Di fronte alla crescita di operatori di altre aeree del mondo, quali ad esempio la Cina (dove insegno all'Accademia nazionale delle Scienze ferroviarie), è bene che l'Europa riesca a creare un mercato unico, nel quale opereranno grandi operatori. Il settore ferroviario è solo un esempio, ma è bene che il mercato unico cresca e con esso anche le imprese europee per diventare dei competitor a livello globale.

