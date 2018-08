ILVA, IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla"

Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda

22 agosto 2018 Fabio Belli

L'Ilva di Taranto

Manca meno di un mese al possibile commissariamento dell'Ilva di Taranto, e il parere dell'Avvocatura di Stato, molto atteso, riguardo l'offerta di Arcelor Mittal, non fa dormire sonni tranquilli. Almeno stando a quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, con il vicepremier che ha sottolineato come, secondo il parere dell'Avvocatura, l'offerta presenti "fortì criticità, ma non tanto gravi da fare pensare ad annullare la gara." Ha spiegato Di Maio: "Il profilo più rilevante è legato a 'eccesso di potere' e cioè al cattivo esercizio dello stesso, non essendo stato tutelato il bene comune e il pubblico interesse a causa della negata possibilità di effettuare rilanci per migliorare l'offerta." Non manca la frecciata al Governo precedente, ma un esponente di rilievo del precedente esecutivo non fa tardare la replica.

CALENDA RISPONDE AL MINISTRO SU TWITTER

Si tratta del precessore di Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, caustico su Twitter sui dubbi espressi dal vicepremier sulla vicenda Ilva. "Caro Luigi Di Maio, invece di darci il tuo parere sul parere dell'Avvocatura, pubblica il parere prima dell'annunciata conferenza stampa di domani. Così evitiamo il solito ridicolo show a senso unico." Secondo Calenda infatti è sterile il parere di Di Maio di fronte a un parere dell'Avvocatura non ancora commentato nella sua interezza. Il Ministro però sembra intenzionato ad andare dirtto per la propria strada, soprattutto chiedendo a Mittal di alzare il tiro del proprio impegno, rispetto a quanto inizialmente offerto, a partire dall'intenzione di assumere solo 10.000 dei più di 13.000 operai che dovrebbero essere immediatamente riassorbiti dall'azienda.

