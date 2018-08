BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari prova a tenere i 20.500 punti (23 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari cerca di mantenersi sopra quota 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

23 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 20.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici nella giornata odierna sia sul versante europeo che su quello statunitense. Occhi puntati in Europa durante la mattina con i dati sull'indice PMI manifatturiero francese, tedesco e dell'intera area Euro, con l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario francese, di quello terziario e manifatturiero tedesco e infine del settore servizi dell'area Euro. Nel pomeriggio le richieste dei sussidi di disoccupazione statunitensi, l'indice dei direttori degli acquisti del settore terziario e manifatturiero, l'indice PMI e infine le vendite di nuove abitazioni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in perdita dello 0,4% a 20.699 punti, non lontano dai minimi toccati proprio nelle ultime ore di contrattazione a 20.666. I massimi di 20.831 punti invece sono stati toccati in mattinata.

Il peggior titolo a Piazza Affari è stato Pirelli con un tonfo del 4,58%, dopo il warning lanciato da Continental, sull'ottovolante è salita Atlantia che alla fine delle contrattazioni ha chiuso con un -3,81%. Dopo le buone performance di martedì, le banche ieri hanno chiuso in territorio negativo, le uniche con il segno più sono state Unicredit e Ubi Banca, rispettivamente in progresso dello 0,71% e 0,67%, praticamente invariata Bper e poi solo valori negativi che vanno dal -0,77% di Banco Bpm ai più pesanti cali di Mediobanca (-2,01%) e Carige (-2,2%). Hanno chiuso con il segno meno anche Italgas (-2,82%) e Fca (-1,2%). Bene invece, in ordine sparso, Eni, Moncler e Ferragamo, tutte poco sotto il punto percentuale di guadagno, Saipem (+1,33%) e Banca Generali (+2,63%). Per quanto riguarda lo spread tra Btp e Bund a dieci anni si è allargata la forbice con un +2,97% a 270,80 punti base.

© Riproduzione Riservata.