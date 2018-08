Mini Flat Tax/ Governo, per imprese e autonomi fino a 100mila euro: ecco cosa cambia

Mini Flat Tax, arriva la versione light della proposta della Lega. Sottoscritta dal Movimento 5 Stelle, alla Camera il Carroccio ha infatti depositato una proposta di legge riguardante una prima versione dell’ormai famosa tassa piatta, ma di cosa si tratta? Questa versione mini è rivolta a imprese e lavoratori autonomi fino a 100 mila euro e prevede una aliquota unica al 15 per cento, mentre per le start up una aliquota al 5 per cento fino a cinque anni dalla sua fondazione. Per quanto riguarda la copertura prevista, parliamo di 3,5 miliardi di euro a partire dal 2019. L’obiettivo del Governo è quello di rendere più conveniente lavorare con una partita Iva, grazie al regime forfettario esteso fino a 100 mila euro. Come evidenziato da Studio Cataldi, la convenienza fiscale abbraccia le fasce di reddito medio.

MINI FLAT TAX, ECCO DI COSA SI TRATTA

Firmata dal Capogruppo della Lega al Senato Riccardo Molinari e sottoscritta dal collega pentastellato Francesco D’Uva, la proposta di legge si pone il fine di innalzare a 100 mila euro di ricavi-compensi conseguiti l’anno precedente per l’accesso al regime agevolato in sostituzione dei numerosi scaglioni variabili. Copertura di 3,5 miliardi di euro ricavabili “riduzione dello 1% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza”. Per certi versi, sottolinea Wall Street Italia, con questo nuovo regime sarebbe addirittura più conveniente per le partite Iva che per i lavoratori dipendenti con contratto canonico, al netto delle spese per l’assicurazione sanitaria o un fondo di pensione integrativo.

