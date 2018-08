Moody's pessimista su crescita Italia: stime in ribasso per 2018 e 2019/ Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil

Moody's pessimista su crescita Italia: stime in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating taglia le proprie previsioni per i prossimi mesi

Si allunga la lista dei soggetti competenti che hanno rivisto le proprie previsioni circa la crescita dell’Italia nel 2018 e nel 2019. L’ultimo in ordine di tempo è Moody’s, società privata americana che esegue ricerche finanziarie, secondo cui il Bel Paese dovrebbe vedere il proprio prodotto interno lordo crescere dell’1.2% nel 2018, e dell’1.1% nel 2019. Le nuove prospettive, come riporta l’edizione online de La Repubblica, arrivano nell’aggiornamento di agosto del 'Global Macro Outlook 2018-2019', e sono in netto ribasso rispetto a quelle precedenti pari all’1.5% e all’1.2.

ATTESA PER IL DEF

In passato anche il Fondo Monetario internazionale, la Commissione Europea, e le agenzie di rating Fitch e S&P, hanno rivisto al ribasso le proprie previsioni, attestandosi di fatto sui numeri pubblicati da Moody’s. Sempre la stessa società americana, nella giornata di martedì, aveva fatto sapere di aver rinviato la decisione sul rating dell’Italia a dopo la pubblicazione della nota di aggiornamento al Def, che dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo mese, fra circa una trentina di giorni. Sarà uno snodo cruciale visto che si saprà di più sul livello di deficit che il governo vorrà fissare per l’anno che verrà.

