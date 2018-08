BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari a caccia di un rialzo (24 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari cerca un rialzo per stare sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

24 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI A CACCIA DI UN RIALZO

Oggi in mattinata arriverà un dato macroeconomico importante: il Pil della Germania del secondo trimestre. Il pomeriggio invece è appannaggio dei dati provenienti dagli Stati Uniti con gli ordinativi di beni capitali, gli ordinativi di beni durevoli e i principali ordinativi di beni durevoli. Ieri Piazza Affari ha lasciato sul terreno lo 0,44%, in un clima invece sostanzialmente invariato per gli altri maggiori indici europei. Atlantia ha recuperato parte delle perdite delle scorse sedute, con +2,48%, ed è continuata l'ottima performance di Ferragamo, +4,14%, mentre più contenuti sono stati i guadagni di Pirelli (+1,52%) e Moncler (+0,89%).

In calo hanno chiuso tutti i bancari, dal -1,32% di Ubi Banca al -0,48% di Intesa Sanpaolo, con l'unica eccezione di Banca Carige che ha chiuso invariata. A monopolizzare ancora la seduta è stato il tema sui dazi che dall’altra notte sono ufficialmente entrati in vigore su 279 prodotti cinesi che dovranno pagare una percentuale del 25% e ai quali Pechino ha prontamente risposto con una equivalente tassazione. Lo spread tra Btp decennale e Bund di pari durata è cresciuto del 2,49% a 275,8 punti base.

