Ryanair, addio al bagaglio a mano gratis: l’annuncio della compagnia/ Costerà 10 euro: “Così meno ritardi"

Svolta storica nella compagnia area low cost per eccellenza, Ryanair: il bagaglio a mano non sarà più gratuito. Fino ad oggi era stata una caratteristica distintiva della stessa azienda irlandese, con la possibilità di trasportare senza alcuna spesa aggiuntiva un bagaglio di determinate dimensioni e dal peso inferiore ai 10 chilogrammi. La novità, ahinoi negativa per i passeggeri, diverrà ufficiale a partire dal prossimo mese di novembre, come svelato anche dal tabloid britannico The Guardian, ed il costo dovrebbe essere compreso fra i 6 e i 10 euro.

“COSI’ CI SARANNO MENO RITARDI”

Piccolo “contentino” ai passeggeri, che potranno portare con se una borsa personale dalle dimensioni massime di 40 centimetri per 20 per 25, e che potrà essere posizionata sotto al sedile del passeggero dinanzi a noi. Per trasportare il bagaglio a mano bisognerà dotarsi di un biglietto priority, con un sovrapprezzo, ma nel caso in cui non si disporrà di questo tipo di biglietto, sarà comunque possibile fatturare il bagaglio aggiuntivo ad un costo di otto euro, ma lo stesso verrà posizionato nella stiva dell’aereo. «Abbiamo stabilito regole molto più precise – il commento di RyanAir sulle novità introdotto - perché la questione dei bagagli a mano è uno dei motivi più comuni di ritardi agli imbarchi».

