Tesla resta in borsa: l’annuncio di Elon Musk. Ultime notizie: “E’ la strada migliore, niente delisting”. Torna sui suoi passi il visionario sudafricano, convinto dagli azionisti

Resta quotata in borsa la Tesla, la nota azienda americana che produce auto elettriche, con a capo il visionario Elon Musk. L’imprenditore sudafricano è tornato sui suoi passi dopo che poche settimane fa, all’inizio del mese, aveva scioccato Wall Strett con un tweet circa un possibile “delisting”, ovvero, un’uscita dai listini, da parte di Tesla a 420 dollari per ogni azione, mossa che tra l’altro è costata anche l’apertura di un’inchiesta da parte della Sec, l'autorità che vigilia sul mercato azionario americano. Come sottolinea La Repubblica nella sua edizione online, Musk ci ha quindi ripensato, convinto dai grandi azionisti.

CONVINTO DAGLI AZIONISTI

Il piano per cancellare il titolo dal listino è risultato essere più difficile di quanto anticipato, ha sottolineato lo stesso Musk: «Dai commenti che ho ricevuto – ha proseguito Musk - è chiaro che la maggior parte degli azionisti esistenti ritiene che sia meglio restare in borsa», aggiungendo comunque che «la maggior parte degli azionisti ha affermato che sarebbero rimasti». L’idea del delisting era comunque concreta, e negli scorsi giorni Tesla aveva costituito un comitato speciale per valutare appunto la fattibilità dell’operazione in borsa. Si tratta senza dubbio di un momento molto complicato per Musk, come ha confidato lo stesso recentemente ai microfoni del New York Times.

