BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari con pochi dati in agenda (27 agosto 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI, POCHI DATI IN AGENDA

La settimana macroeconomica comincia sostanzialmente senza dati di rilievo. Da segnalare il fatto che la Borsa di Londra è chiusa per la Summer Bank Holiday. A Piazza Affari, invece, prende il via l’Opa volontaria e totalitaria sulle azioni di Ei Towers (a 57 euro l’una) da parte di 2i Towers, società che fa a capo sia a Mediaset, già principale azionista di Ei Towers, che a F2i, fondo della Cassa depositi e prestiti. Il Mef comunicherà poi le caratteristiche e l’ammontare dei titoli che verranno emessi giovedì 30 agosto. Sarà poi interessante vedere la reazione dei mercati, soprattutto quello americano, dopo la conclusione del Jackson Hole Economic Symposium.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,65% a 20.741 punti. Atlantia, ha limitato le perdite allo 0,2%, mentre è tornata a perdere terreno Pirelli (-2,8%). Brutta seduta anche per Snam (-1,9%). Molto bene ha fatto invece Fca, risalita del 3,2%, come pure Ferrari (+1,9%). Bene anche gli altri titoli della galassia Agnelli, con Exor e Cnh Industrial che hanno guadagnato più dell’1%. Positive anche Stm (+2,6%), Leonardo (+1,9%) e Tenaris (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 280 punti base.

